भाविकांच्या बसचा भीषण अपघात, ६ जणांचा जागीच मृत्यू, २५ जखमी

पंजाबमधील फतेहगड साहिब जिल्ह्यात भाविकांनी भरलेली बस अचानक पलटल्याने भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात ६ जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे २५ जण जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. बसमध्ये अंदाजे ३५ ते ४० भाविक प्रवास करत होते, अशी माहिती आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बसमधील प्रवासी आनंदपूर साहिब येथे दर्शन घेऊन आपल्या गावाकडे परतत होते. याच दरम्यान बस्सी पठाणा परिसरात चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस पलटली. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस व प्रशासन तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि बचावकार्य सुरू करण्यात आले..यासंदर्भात बोलताना प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, रात्री ९ ते १० वाजण्याच्या सुमारास अचानक मोठा आवाज झाला. त्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता बस पलटलेली दिसली. प्रवासी मदतीसाठी आक्रोश करत होते. त्यानंतर स्थानिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू करत जखमींना बसमधून बाहेर काढण्यास सुरुवात केली..एका अन्य प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, सुरुवातीला फक्त एकच रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचली. त्यामुळे अनेक जखमींना खासगी वाहनांतून रुग्णालयात हलवावे लागले.दरम्यान, प्राथमिक तपासात बसमध्ये काही यांत्रिक बिघाड झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिस व बचाव पथकाने घटनास्थळी पोहोचून जखमींना तात्काळ रुग्णालयात हलवले. सुमारे १५ जखमींना मोरिंडा येथील रुग्णालयात, तर ९ जखमींना फतेहगड साहिब येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.