Punjab Flood : पंजाबमध्ये ३७ वर्षांनंतर भीषण पूर, हजारो गावे जलमय; ६१ हजार हेक्टर शेती बाधित, आप सरकारचे केंद्रावर 'हे' गंभीर आरोप

Summary :पंजाबमध्ये ३७ वर्षांनंतर भीषण पूर, १,००० पेक्षा जास्त गावे आणि ६१,००० हेक्टर शेती बाधित.पूरस्थितीवर "बीबीएमबीने वेळेवर पाणी न सोडल्याने हानी वाढली" असा राज्य सरकारचा आरोप, विरोधकांनी "अक्षम व्यवस्थापन" जबाबदार धरले.केंद्राकडे विशेष मदतीची मागणी; अकाल तख्त जत्थेदारांनी लोकांना एकमेकांना मदत करण्याचे आवाहन केले. .पंजाबमध्ये ३७ वर्षांनंतर आलेल्या भीषण पुरामुळे १,००० हून अधिक गावे आणि ६१,००० हेक्टरहून अधिक शेती जमीन बाधित झाली आहे. मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुुर सुरू आहे. सर्वात जास्त पूरग्रस्त गावे गुरुदासपूर जिल्ह्यात आहेत. दरम्यान आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारच्या 'अक्षमते'मुळे पंजाबमधील लोक त्रस्त असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला असताना, राज्याचे जलसंपदा मंत्री बी. कुमार गोयल यांनी असा दावा केला की जर केंद्राच्या अखत्यारीतील भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळाने (बीबीएमबी) जूनमध्ये वेळेवर पाणी सोडले असते तर हा विध्वंस मोठ्या प्रमाणात कमी करता आला असता..गुरुदासपूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक गावांना पुराचा फटका बसला आहे. दरम्यान आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारच्या 'अक्षमते'मुळे पंजाबमधील लोक त्रस्त असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला असताना, राज्याचे जलसंपदा मंत्री बी. कुमार गोयल यांनी असा दावा केला की जर केंद्राच्या अखत्यारीतील भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळाने (बीबीएमबी) जूनमध्ये वेळेवर पाणी सोडले असते तर हा विध्वंस मोठ्या प्रमाणात कमी करता आला असता..काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून पंजाबसाठी विशेष मदत पॅकेजची मागणी केली. दरम्यान, अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज यांनी शनिवारी राज्यातील पूरग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सर्व पंजाबींना या कठीण काळात एकमेकांना पाठिंबा देण्याचे आणि संकटात अडकलेल्या प्रत्येक पंजाबीला मदत करण्याचे आवाहन केले. कुलदीप सिंग गर्गज म्हणाले की, पंजाबमध्ये वारंवार येणाऱ्या पुरामागील खरी कारणे शोधणे महत्वाचे आहे जेणेकरून लोक सतर्क राहतील. . चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे पूर - काँग्रेसकाँग्रेसच्या पंजाब युनिटचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वाडिंग यांनी पुरासाठी धरणे आणि जलस्रोतांच्या कथित गैरव्यवस्थापनाला जबाबदार धरले आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. मुसळधार पावसाचा अंदाज असूनही, धरणांमध्ये पाणी साठू का दिले गेले आणि टप्प्याटप्प्याने पाणी का सोडले गेले नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. हे अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा ' गंभीर निष्काळजीपणा' आहे, असे ते म्हणाले..हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सतलज, बियास आणि रावी नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे पंजाब गंभीर पुराच्या विळख्यात सापडला आहे. पठाणकोट, गुरुदासपूर, फाजिल्का, कपूरथला, तरणतारन, फिरोजपूर, होशियारपूर आणि अमृतसर जिल्ह्यात पुराचा सर्वाधिक फटका बसलेला आहे. पुरामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेली गावे पठाणकोट, गुरुदासपूर, फाजिल्का, कपूरथला, तरणतारन, फिरोजपूर, होशियारपूर आणि अमृतसर जिल्ह्यात आहेत..FAQs प्र.१: पंजाबमध्ये पूर का आला? उ: हिमाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमधील मुसळधार पावसामुळे सतलज, बियास आणि रावी नद्यांची पातळी वाढली व धरण व्यवस्थापनातील चुका झाल्याने पंजाबमध्ये पूर आला.प्र.२: किती गावे आणि शेती पूरग्रस्त झाली? उ: १,००० हून अधिक गावे आणि सुमारे ६१,००० हेक्टर शेती पुरामुळे बाधित झाली आहे.प्र.३: सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे कोणते आहेत? उ: पठाणकोट, गुरुदासपूर, फाजिल्का, कपूरथला, तरणतारन, फिरोजपूर, होशियारपूर आणि अमृतसर हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित आहेत.प्र.४: राज्य सरकारने कोणावर आरोप केला? उ: राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळावर (बीबीएमबी) वेळेवर पाणी न सोडल्याचा आरोप केला.प्र.५: मदतीसाठी काय पावले उचलली गेली? उ: मदत व बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असून, विरोधकांनी केंद्राकडे विशेष मदतीची मागणी केली आहे. अकाल तख्त जत्थेदारांनी लोकांना परस्पर सहकार्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.