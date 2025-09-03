Punjab Flood : पंजाबमध्ये पुरामुळे हाहाकार, १ हजार गावे बाधित, ३ लाख लोकांचे स्थलांतर; लाखो एकर शेतीचे नुकसान

Summaryपंजाबमधील १२ जिल्ह्यातील १ हजार गावे पुरग्रस्त, आतापर्यंत ३ लाख लोकांचे स्थलांतर.३० जणांचा मृत्यू, १५ लाख लोकांवर संकट; लाखो एकर शेतीचे प्रचंड नुकसान.सतलज, बियास, रावी व घग्गर नद्या धोक्याची पातळी ओलांडली; हवामान खात्याने रेड अलर्ट जारी केला..Punjab Villages Submerged : संपूर्ण उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः गेल्या काही दिवसापासून पंजाबमधील परिस्थिती चिंताजनक आहे. पंजाबमधील सतलज, बियास, रावी आणि घग्गर या नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. आतापर्यंत १२ जिल्ह्यांतील १ हजारांहून अधिक गावे बाधित झाली असून ३ लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. .आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित लोक युद्धपातळीवर काम करत आहेत. बाधित लोकांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या कारणास्तव, चीनमध्ये झालेल्या एससीओ बैठकीतून परतल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी बोलून पूरपरिस्थितीची माहिती घेतली..तीन लाख एकर शेतीचे नुकसान पंजाबमधील २३ पैकी १२ जिल्हे पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत. आतापर्यंत ३० जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. यामुळे सुमारे १५ लाख लोकांवर संकट उभे राहिले आहे आतापर्यंत सुमारे ३ लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. पुराचा पंजाबच्या शेतीवरही परिणाम झाला आहे. सुमारे ३ लाख एकर शेती जमीन बाधित झाली आहे. त्यामुळे भात, कापूस आणि मक्याचे पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे..विक्रमी पावसाची पातळीहवामान विभागाने पंजाबसाठी पावसासाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. म्हणजेच मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. म्हणूनच या पूर परिस्थितीतून लवकर दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मंगळवारी पूरग्रस्त भागांचा आढावा घेतला..FAQs प्र.१: पंजाबमध्ये किती गावे पुरग्रस्त झाली आहेत? उ. सुमारे १ हजार गावे पुरामुळे बाधित झाली आहेत.प्र.२: किती लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे? उ. आतापर्यंत ३ लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले गेले आहे.प्र.३: पुरामुळे किती मृत्यू झाले आहेत? उ. आतापर्यंत ३० जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.प्र.४: शेतीवर पुराचा किती परिणाम झाला आहे? उ. सुमारे ३ लाख एकर शेती जमीन बाधित झाली असून भात, कापूस आणि मका यांचे नुकसान झाले आहे.प्र.५: पुढील हवामानाचा अंदाज काय आहे? उ. हवामान विभागाने मुसळधार पावसासाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.