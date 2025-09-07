Punjab Flood : पंतप्रधान मोदी करणार पंजाबच्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा; २००० गावे बुडाली, ४६ जणांचा मृत्यू, लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान

पंजाबमध्ये आलेल्या पूरामुळे ४६ जणांचा मृत्यू झाला असून, लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. २,००० गावे पाण्याखाली गेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूरग्रस्त भागांचा दौरा करणार असून, पूरग्रस्त लोकांशी थेट संवाद साधणार आहेत. मदत कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे..पंजाबमध्ये पन्नास वर्षातील सर्वातील सर्वात भयानक पूर आला आहे. सर्वत्र पाणीच पाणी दिसत आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत मृतांचा आकडा ४६ वर पोहोचला आहे, तर १.७५ लाख हेक्टरवरील उभी पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत आणि २३ जिल्ह्यांमधील १,९९६ गावे पूर्णपणे पुराच्या पाण्यात बुडाली आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाबमधील पूरग्रस्त भागांना भेट देणार असल्याची माहिती येत आहे..सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ९ सप्टेंबर रोजी पंजाबच्या पूरग्रस्त जिल्ह्या गुरुदासपूरला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. तसेच, पंतप्रधान पूरग्रस्त लोकांशी आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधतील..पूर परिस्थितीची माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुरामुळे मृतांचा आकडा ४६ वर पोहोचला आहे, तर १.७५ लाख हेक्टर शेती जमिनीवरील उभी पिके पाण्याखाली गेली आहेत. हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पंजाबमध्ये वाहणाऱ्या रावी, सतलज, बियास नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. तसेच, गेल्या काही दिवसांत पंजाबमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक बनली आहे..अधिकाऱ्याने सांगितले की, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), लष्कर, सीमा सुरक्षा दल, पंजाब पोलिस आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शनिवारी पोंग धरणाची पाण्याची पातळी किंचित कमी होऊन १,३९४.१९ फूट झाली, जरी ती त्याच्या १,३९० फूटांच्या वरच्या मर्यादेपेक्षा चार फूट जास्त आहे. .सुमारे २००० गावे बुडाली पंजाबचे अर्थमंत्री हरप्रीत सिंग चीमा यांनी याला पाच दशकांतील सर्वात वाईट पूर म्हटले आहे आणि सांगितले की, पंजाब आणि शेजारच्या डोंगराळ राज्यांमध्ये सतत पडणाऱ्या पावसामुळे सर्व जिल्ह्यांतील सुमारे २००० गावे प्रभावित झाली आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, ३.८७ लाखांहून अधिक नागरिक प्रभावित झाले आहेत, ज्यात ४६ मृत्यूंचा समावेश आहे..FAQsप्रश्न १: पंजाबमध्ये किती गावे पुरात बुडाली आहेत?👉 सुमारे २,००० गावे पुराच्या पाण्यात बुडाली आहेत.प्रश्न २: या पुरात किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?👉 आतापर्यंत ४६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.प्रश्न ३: शेतीवर किती नुकसान झाले आहे?👉 १.७५ लाख हेक्टर शेतीवरील उभी पिके पाण्याखाली गेली आहेत.प्रश्न ४: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधी भेट देणार आहेत?👉 पंतप्रधान ९ सप्टेंबर रोजी गुरुदासपूर दौऱ्यावर जाणार आहेत.प्रश्न ५: मदत आणि बचाव कार्य कोण करत आहे?👉 NDRF, लष्कर, सीमा सुरक्षा दल, पंजाब पोलिस आणि स्थानिक प्रशासन युद्धपातळीवर मदत करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.