School Timings Change: महत्त्वाची बातमी! हवामान बदलामुळे शाळांच्या वेळेत बदल; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, नवीन वेळ काय?

School timings change: सरकारने शाळांच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वेळापत्रक १ मार्च ते ३१ मार्च पर्यंत लागू असेल. वेळेतील हा बदल मुलांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
पंजाबमधील हवामान बदलामुळे थंडीपासून दिलासा मिळू लागला आहे. दिवसाचे तापमान वाढत आहे, ज्यामुळे सकाळ आणि संध्याकाळची थंडी देखील कमी झाली आहे. हे लक्षात घेऊन पंजाब सरकारने शाळांच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नवीन वेळापत्रक १ मार्च ते ३१ मार्च पर्यंत लागू असेल.

