School Timings Change: महत्त्वाची बातमी! हवामान बदलामुळे शाळांच्या वेळेत बदल; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, नवीन वेळ काय?

पंजाबमधील हवामान बदलामुळे थंडीपासून दिलासा मिळू लागला आहे. दिवसाचे तापमान वाढत आहे, ज्यामुळे सकाळ आणि संध्याकाळची थंडी देखील कमी झाली आहे. हे लक्षात घेऊन पंजाब सरकारने शाळांच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नवीन वेळापत्रक १ मार्च ते ३१ मार्च पर्यंत लागू असेल..शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व सरकारी प्राथमिक शाळा आता सकाळी ८:३० ते दुपारी २:३० पर्यंत सुरू राहतील. तर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि वरिष्ठ माध्यमिक शाळांची वेळ सकाळी ८:३० ते दुपारी २:५० पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची सोय आणि बदलत्या हवामानाची परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले, जेणेकरून मुलांना अति थंडी किंवा तीव्र उन्हात शाळेत जावे लागू नये..शिक्षण विभागाने सर्व शाळा व्यवस्थापनांना निर्धारित वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या कडक सूचना जारी केल्या आहेत. शाळांना नियमित विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि शैक्षणिक व्यवस्थेचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाऊ शकते असा इशारा विभागाने दिला आहे..वेळेतील हा बदल मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि शिक्षणासाठी फायदेशीर ठरेल असा सरकारचा विश्वास आहे. हवामानानुसार शाळेच्या वेळेमुळे विद्यार्थ्यांचा थकवा कमी होईल आणि उपस्थिती वाढेल. पालकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण यामुळे मुलांना सकाळी लवकर उठून थंडीत शाळेत जाण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल. शिक्षण विभागाने सर्व जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांना हे नवीन वेळापत्रक काटेकोरपणे लागू करण्याचे आणि कोणत्याही प्रकारची हलगर्जीपणा टाळण्याचे आदेश दिले आहेत.