Seized Vehicles: पोलीस ठाणे, पोलीस यार्ड आणि रस्त्यांवरील जप्त वाहनांचा ढिगारा हटवा; राज्य सरकारचा मोठा आदेश, डेडलाईन काय?

पंजाबमधील पोलीस ठाण्यांमधून एका महत्त्वाच्या बातमीने पोलीस विभागात खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारने पोलीस ठाण्यांमध्ये, पोलीस यार्डांमध्ये आणि रस्त्यांवर पार्क केलेली जप्त केलेली वाहने हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक सरकार विभागाचे मंत्री संजीव अरोरा यांनी ३० दिवसांच्या आत सर्व जप्त केलेली वाहने पोलिस ठाण्यांमधून हटवण्याचे आदेश जारी केले आहेत..आदेशांनुसार, पोलीस स्टेशन आणि पोलीस यार्डमधील गर्दी आणि गोंधळ कमी करण्यासाठी जप्त केलेली वाहने शहराबाहेरील नियुक्त केलेल्या ठिकाणी पाठवण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेच्या जमिनीवर पार्क केलेली वाहने तात्काळ हटवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. महानगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या जमिनीवर पार्क केलेली ही वाहने शहराच्या सौंदर्याला हानी पोहोचवत आहेत. जनतेची गैरसोय करत आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे..सरकारी आकडेवारीनुसार, जप्त केलेली ७५,००० हून अधिक वाहने सध्या पंजाबमधील ४२४ पोलिस ठाण्यांमध्ये पार्क केलेली आहेत. यातील बहुतेक वाहने रस्ते अपघातात सामील आहेत आणि गेल्या काही काळापासून पोलिस ठाण्यांमध्ये आणि पोलिसांच्या अंगणात पडून आहेत. .सरकारचे म्हणणे आहे की पोलीस ठाण्यांमध्ये आणि सरकारी जमिनीवर पार्क केलेली ही वाहने केवळ जागा व्यापत नाहीत तर शहरी सौंदर्य आणि गतिशीलतेलाही अडथळा आणतात. अनेक वाहने गंजलेली आणि वापरण्यायोग्य झाली नाहीत. नवीन आदेशांमुळे पोलिस व्यवस्थापन सुव्यवस्थित होईल आणि जनतेला येणाऱ्या अडचणी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.