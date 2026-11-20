पंजाब : पंजाब सरकारने २०२२-२३ ते २०२५-२६ या चार आर्थिक वर्षांदरम्यान उद्योगांसाठी ७२० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी ७१०.५५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, या कालावधीत एकूण १,०७४ दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला आहे. राज्याच्या औद्योगिक विकासविषयक माहितीनुसार, या आकडेवारीतून औद्योगिक घटकांना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचे चित्र स्पष्ट होते..‘फिस्कल इन्सेंटिव्हज फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन (FIIP) (R) २०१३’ आणि ‘इंडस्ट्रियल अँड बिझनेस डेव्हलपमेंट पॉलिसी (IBDP) २०१७/२०२२’ या धोरणांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहनपर लाभ दिले जात आहेत. यामध्ये राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST) परतावा, मुद्रांक शुल्क माफी, रोजगारनिर्मितीसाठी अनुदान, मालमत्ता करातून सूट तसेच बाजार शुल्क आणि ग्रामीण विकास शुल्कातून माफी यांचा समावेश आहे..या धोरणांमध्ये आजारी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच मोठ्या औद्योगिक घटकांसाठी पुनर्वसन आणि आर्थिक मदतीच्या योजनांचाही समावेश आहे. यामध्ये अधिग्रहण करणाऱ्या संस्थांनाही लाभ दिले जातात. प्रादेशिक औद्योगिक विकासात संतुलन राखण्यासाठी सीमावर्ती भाग आणि कांडी क्षेत्रातील उद्योगांना विशेष प्रोत्साहनपर लाभ दिले जात आहेत..२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्याने १०० कोटी रुपये वितरित केले आणि १५८ दाव्यांचा निपटारा केला. २०२३-२४ मध्ये २५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी २४.२१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. या वर्षात ५२ दावे निकाली काढण्यात आले.२०२४-२५ मध्ये ९५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ८६.३४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आणि ६९ दाव्यांचा निपटारा झाला.२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ५०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. या माध्यमातून ७९५ दाव्यांना लाभ मिळाला..औद्योगिक घटकांना आर्थिक मदत देणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि धोरणात्मक उपाययोजनांच्या माध्यमातून राज्यातील व्यवसायपूरक वातावरण अधिक मजबूत करणे, या व्यापक प्रयत्नांचा हा प्रोत्साहनपर लाभ आराखडा एक भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.