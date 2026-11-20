पंजाब : उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देणे, औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करणे, या उद्देशाने पंजाब सरकार विविध जिल्ह्यांमधील प्रस्तावित औद्योगिक गुंतवणूक प्रकल्पांची माहिती सादर करत आहे..उपलब्ध प्रकल्पांच्या यादीनुसार, लुधियाना येथे टाटा स्टील लिमिटेडकडून २,६०० कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यानंतर बठिंडा येथील HMEL ऑर्गॅनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा २,१६४ कोटी रुपयांचा आणि फाजिल्का येथील SAEL सोलर P15 प्रायव्हेट लिमिटेडचा २,०१५ कोटी रुपयांचा गुंतवणूक प्रस्ताव आहे. SAS नगरमधील कॅस्पर रिअॅल्टी प्रायव्हेट लिमिटेडचा प्रस्ताव १,९९६ कोटी रुपयांचा आहे, तर फतेहगढ साहिब येथील सनातन पॉलीकॉट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून १,६०० कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक करण्यात येणार आहे..या यादीतील इतर प्रकल्पांमध्ये होशियारपूर येथील अंबुजा सिमेंट्स, लुधियाना येथील वर्धमान स्पेशल स्टील्स आणि हॅपी फोर्जिंग्ज, SAS नगरमधील फोर्टिस रुग्णालय, मोगा येथील नेस्ले इंडिया, SAS नगरमधील इन्फोसिस आणि पतियाळा येथील हिंदुस्तान युनिलिव्हर यांचा समावेश आहे.हे प्रकल्प विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि पोलाद, रसायने, सौरऊर्जा, वस्त्रोद्योग, आरोग्यसेवा, माहिती तंत्रज्ञान तसेच ग्राहकोपयोगी वस्तू अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रस्तावित आहेत. या गुंतवणूक प्रस्तावांमधून पंजाबच्या गुंतवणूक योजनांमध्ये विविध उद्योगक्षेत्रांचा समावेश असल्याचे दिसून येते..पतियाळा जिल्ह्यातील राजपुरा येथे औद्योगिक उत्पादन समूह (Industrial Manufacturing Cluster - IMC) उभारणे हा राज्य सरकारकडून विशेषत्वाने मांडण्यात येणारा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. हा समूह १,१०० एकर क्षेत्रावर विकसित केला जाणार असून, भारतातील १२ औद्योगिक उत्पादन समूहांच्या राष्ट्रीय जाळ्याचा तो एक भाग आहे.मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मदत करण्यासाठी या प्रकल्पात उद्योग सुरू करण्यास तयार असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि सामायिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे..पंजाबच्या व्यापक गुंतवणूक धोरणात दळणवळण व्यवस्था सुधारणे, विश्वासार्ह वीजपुरवठा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि नियामक मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे यांवरही भर देण्यात आला आहे.प्रस्तावित प्रकल्प आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांशी संबंधित या उपक्रमांमुळे राज्यातील उत्पादन क्षेत्राचा पाया मजबूत करणे, उद्योगांमधील परस्पर संबंध वाढवणे तसेच रोजगार आणि व्यवसाय विस्ताराच्या संधी निर्माण करणे अपेक्षित आहे.उपलब्ध प्रकल्पांच्या यादीत प्रस्तावित गुंतवणुकीचा उल्लेख आहे. मात्र, यावरून प्रत्येक प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे किंवा प्रस्तावित संपूर्ण गुंतवणूक प्रत्यक्षात झाली आहे, असे निश्चित होत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.