मोहाली : पंजाबमध्ये एप्रिल २०२२ पासून आतापर्यंत १.५ लाख कोटी रुपयांची स्थिर भांडवली गुंतवणूक झाली असून, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. राज्य सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहनविषयक माहितीनुसार, या आकडेवारीतून औद्योगिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि नव्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी पंजाब करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती मिळते..मोहाली येथील प्लाक्षा विद्यापीठात १३ ते १५ मार्च २०२६ दरम्यान आयोजित ‘प्रोग्रेसिव्ह पंजाब इन्व्हेस्टर्स समिट (PPIS) २०२६’चे उद्दिष्ट राज्याची औद्योगिक क्षमता, गुंतवणुकीच्या संधी आणि धोरणात्मक सुधारणा प्रदर्शित करणे होते. ‘पंजाब मीन्स बिझनेस – पॉलिसी टू प्रॅक्टिस’ (Punjab Means Business – Policy to Practice) ही या परिषदेत मांडण्यात आलेली संकल्पना गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल धोरणांची अंमलबजावणी आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण करण्यावर केंद्रित होती..राज्यातील गेल्या चार वर्षांतील विकासाची आकडेवारी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राचा विस्तारही दर्शवते. एप्रिल २०२२ पासून आतापर्यंत १३.५३ लाख नव्या उद्योगांची नोंदणी झाली आहे. या क्षेत्रात ३२,७८२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, ७०.०७ लाख रोजगार निर्माण झाल्याचे सरकारच्या उपलब्ध आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे..३१ मार्च २०२६ पर्यंत पंजाबमध्ये एकूण १६.३६ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग होते. या उद्योगांमध्ये एकत्रित ५९,४२८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, ८८.५६ लाखांहून अधिक व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे.अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, आरोग्यसेवा, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन आणि अक्षय ऊर्जा या क्षेत्रांवर राज्य सरकार विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे..धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उद्योगांशी संवाद यांच्या माध्यमातून पंजाबला आणखी गुंतवणूक आकर्षित करायची आहे. तसेच जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक उपक्रमांना बळ देऊन छोट्या उद्योगांच्या विस्ताराला मदत करण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे.धोरणात्मक घोषणा प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्यावर पंजाबचा भर असून, गुंतवणूक वाढवणे, रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विस्तार या राज्याच्या प्रमुख प्राधान्यक्रमांमध्ये कायम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.