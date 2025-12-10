Labourer Wins lottery : मजुराने जिंकली १.५ कोटींची लॉटरी पण उभ राहिलं नवं संकट, घर सोडून अख्खं कुटुंबच गायब, नेमकं काय घडलं?

जाबमध्ये लॉटरी विजेत्यांवर गुंडांचे लक्ष वाढत आहे.फरीदकोटमधील १.५ कोटी रुपयांची लॉटरी जिंकणाऱ्या एका मजूर कुटुंबाने आता भीतीने घर सोडले आहे. या वाढत्या घटनांमध्ये जॅकपॉट जिंकण्याशी संबंधित वाढत्या धोक्याचे स्पष्टीकरण आहे..फरीदकोट जिल्ह्यातील सैदके गावातील शेतमजूर नसीब कौर आणि तिचा पती राम सिंग यांनी १.५ कोटी रुपयांची लॉटरी जिंकली. जवळच्या सादिक शहरातील लॉटरी विक्रेता राजू यांनी अनेक फोन केले तेव्हा त्यांना ही बातमी जवळजवळ एक दिवसानंतर कळली, परंतु राम सिंग राजस्थानमध्ये होता आणि त्यांना उत्तर देता आले नाही. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो त्यांना तिकीट जमा करण्यासाठी चंदीगड लॉटरी कार्यालयात घेऊन गेला..World Cup जिंकताच, भारतीय खेळाडूंना लागली आणखी एक लॉटरी; जेमीमा, स्मृतीला प्रचंड नफा.राम सिंगच्या कुटुंबाला तीन मुली राम सिंग सहसा ५० रुपयांचे तिकीट खरेदी करत असे, परंतु यावेळी, आपल्या मुलांसाठी संपत्ती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, त्याने २०० रुपयांचे तिकीट खरेदी केले आणि त्या तिकिटाने तो करोडपती झाला. कुटुंबात तीन विवाहित मुली आणि एक अविवाहित मुलगा आहे. पण त्यांचा लॉटरी लागल्याचा आनंद फार काळ टिकला नाही आता तो भीतीत बदलला आहे. .चंदीगड कार्यालयात त्यांना कळले की लॉटरी विजेत्यांना यापूर्वी गुंडांकडून खंडणीच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. हे ऐकताच, नसीब कौर आणि तिचे कुटुंब ताबडतोब त्यांचे घर सोडून एका स्थानिक जमीनदाराच्या घरी गेले. घर बंद आहे, फोन बंद आहेत आणि शेजारी काळजीत आहेत. पहिल्यांदाच चंदीगडला भेट देणारा राम सिंग या इशाऱ्यांमुळे घाबरला..पोलिसांकडून आश्वासनडीएसपी तरलोचन सिंग म्हणाले की पोलिसांनी कुटुंबाची भेट घेतली आणि त्यांना सुरक्षेचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, "नसीब कौरने १.५ कोटी रुपये जिंकले आहेत आणि कुटुंबाला भीती आहे की कोणीतरी तिला धमकावू शकते. आम्ही त्यांना घाबरू नका असे सांगितले; जर त्यांना असा फोन आला तर त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना कळवावे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.