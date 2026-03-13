देश

सिलिंडरसाठी रांगेत असताना हृदयविकाराचा तीव्र झटका, ६६ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू, कुटुंबियांकडून आर्थिक मदतीची मागणी...

Man Dies While Waiting For LPG Cylinder In Queue : सिलिंडरसाठी रांगेत उभे असताना एका व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.
Shubham Banubakode
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतात गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना सिलिंडरसाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. अशाच एका रांगेत उभे असताना एका व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. पंजाबच्या बरनाला जिल्ह्यातील शैहना गावात ही घटना घडली.

Punjab
LPG cylinders

