सिलिंडरसाठी रांगेत असताना हृदयविकाराचा तीव्र झटका, ६६ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू, कुटुंबियांकडून आर्थिक मदतीची मागणी...

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतात गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना सिलिंडरसाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. अशाच एका रांगेत उभे असताना एका व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. पंजाबच्या बरनाला जिल्ह्यातील शैहना गावात ही घटना घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, ६६ वर्षीय भूषण कुमार मित्तल हे शुक्रवारी सकाळी सुमारे ८ वाजता गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी रांगेत उभे होते. त्यांचा क्रमांक २५वा होता. ते जवळपास दोन तासांपासून आपला नंबर येण्याची वाट पाहत होते. याचदरम्यान रांगेत उभे असताना त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि घटनास्थळीच त्यांचा मृत्यू झाला..LPG Booking: गॅस सिलेंडर बुकिंग नियमात आठवड्यात 3 वेळा बदल! गावाकडे आता किती दिवसांनी करता येणार बुकिंग? .या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. नातेवाईकांनी त्यांचा मृतदेह ताब्यात घेतला असून सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेते सुखविंदर सिंह धालीवाल यांनी दु:ख व्यक्त केले. भूषण कुमार हे मजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. लोकांना गॅस सिलिंडरसाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत असल्यामुळे अशा दुर्दैवी घटना घडत असल्याचा आरोप धालीवाल यांनी केला..LPG Crisis: गॅस टंचाईवर ८० लाख लिटर केरोसीनचा 'बॅकअप' प्लॅन तयार, काळाबाजारावर योगींची कारवाई.दरम्यान, मध्यपूर्वेतील युद्धानंतर गॅसचा पुरवठा बाधित झाला आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांत गॅस सिलिंडर मिळण्यास विलंब होत आहे. नागरिक गॅस एजन्सीच्या दुकानाबाहेर लांबच लांब रांगा लावताना दिसत आहेत. बुकिंग केल्यानंतर ४ ते ५ दिवस उलटूनही सिलिंडरची डिलिव्हरी होत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.