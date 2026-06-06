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पिकअपला डंपरची धडक, ८ जणांचा जागीच मृत्यू; अस्थी विसर्जन करायला जाताना अपघात, घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल

Punjab Pickup Accident News फिरोजपुर महामार्गवर पहाटे साडे पाच वाजता पिकअप आणि डंपरचा भीषण अपघात झाला. अपघातात ८ जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. तर ९ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Punjab Road Crash Claims Eight Lives on the Spot

Punjab Road Crash Claims Eight Lives on the Spot

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पंजाबच्या फाजिल्का इथं शनिवारी पहाटे भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. फिरोजपुर महामार्गवर पहाटे साडे पाच वाजता पिकअप आणि डंपरचा भीषण अपघात झाला. अपघातात ८ जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. तर ९ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना फरिदकोट इथं उपचारासाठी दाखल केलं आहे. मृतांमध्ये पाच महिला आणि दहा वर्षांच्या मुलाचा समावेश आहे.

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