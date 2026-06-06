पिकअपला डंपरची धडक, ८ जणांचा जागीच मृत्यू; अस्थी विसर्जन करायला जाताना अपघात, घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल

पंजाबच्या फाजिल्का इथं शनिवारी पहाटे भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. फिरोजपुर महामार्गवर पहाटे साडे पाच वाजता पिकअप आणि डंपरचा भीषण अपघात झाला. अपघातात ८ जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. तर ९ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना फरिदकोट इथं उपचारासाठी दाखल केलं आहे. मृतांमध्ये पाच महिला आणि दहा वर्षांच्या मुलाचा समावेश आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जलालाबाद इथल्या मल्कजादे इथलं एक कुटुंब नातेवाईकाच्या मृत्यूनंतर अस्थी विसर्जनासाठी डेरा ब्यासला निघाले होते. पिकअपमध्ये कुटुंबासह नातेवाईक असे मिळून २५ ते ३० लोक होते. गाडी हुसैनशाहजवळ आली असता समोरून येणाऱ्या डंपरला जोरात धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की पिकअपचा चुराडा झाला आणि गाडी रस्त्या कडेला उलटली..कारने धडक देताच दुचाकीवरील चौघे हवेत उडाले, चिमुकलीसह चौघांचाही जागीच मृत्यू; घटनास्थळी रक्ताचा सडा.अपघातानंतर घटनास्थळी आरडाओरड सुरू होती. स्थानिकांनी या अपघाताची माहिती पोलिसांना दिली आणि अपघातातील जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवलं. दरम्यान, बचावकार्य होईपर्यंत ८ जणांचा जागीच मृत्यू झाला जखमींना फरिदाकोटच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल केलं असून तिघांची प्रकृती गंभीर आहे..पिकअपमध्ये पार्टिशन करून लोक बसले होते. गाडीच्या मागच्या भागातही फळ्या टाकून वाढवण्यात आलं होतं आणि एक शिडी लावली होती. यामुळे अपघातानंतर आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढताना प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली. अनेक प्रवाशांच्या शरीराचं मांस तुटून घटनास्थळी पडलं होतं. तर मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी कटरने गाडीचा भाग कापावा लागला. डंपर चुकीच्या दिशेने येत होता आणि झोपेच्या डुलकीमुळे पिकअपवर आदळल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.