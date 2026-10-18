रस्त्याचं काम सुरु असतानाच भरधाव कारची धडक, ८ मजुरांचा जागीच मृत्यू; अनेक जण गंभीर

पंजाबमधील संगरूर जिल्ह्यात एक भीषण अपघात घडला आहे. लहरागागा-जाखल मार्गावर रस्त्याचं काम करणाऱ्या मजुरांना भरधाव कारने धडक दिली. या दुर्घटनेत आठ मजुरांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, अनेक जण गंभीर जखमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, मजुरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मनरेगा योजनेंतर्गत रस्त्यावर काम सुरू होतं. त्यावेळी जवळपास २३ मजूर कामाच्या ठिकाणी उपस्थित होते. याचदरम्यान, भरधाव वेगाने आलेल्या कारने रस्त्यावर काम करणाऱ्या अनेक मजुरांना धडक दिली. हा प्रकार इतका अचानक घडला की, मजुरांना सावरण्याची संधीही मिळाली नाही. अपघातानंतर घटनास्थळी आरडाओरड सुरू झाली. आवाज ऐकून आसपासच्या परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Punjab Elections: पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर भाजपची पंजाबमध्ये रणनीती! 'आप'ला हद्दपार करण्यासाठी 'हा' मुद्दा केंद्रस्थानी.अपघातात जखमी झालेल्या मजुरांना तातडीने उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यातील काही जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे. मात्र, मृतांचा नेमका आकडा किती आहे, तसेच किती जण जखमी झाले आहेत, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेतील जीवितहानीचा अंतिम आकडा स्पष्ट होण्यासाठी अधिकृत पुष्टीची प्रतीक्षा आहे..या भीषण दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. जखमींना वेळेत रुग्णालयात पोहोचवण्याची व्यवस्था आणि अपघातानंतर करण्यात आलेल्या मदतकार्याबाबत स्थानिक नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अपघातासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत जखमींना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळणं महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे या घटनेनंतर मदतकार्याच्या व्यवस्थेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे..Manjeet Kaur Punjab Influencer : पंजाबची इन्फ्लुएन्सर मंजीत कौरची हत्या, जंगलात नेऊन जाळलं; दोघांनी झाडाला बांधून जे केलं ते भयानक.दरम्यान, रस्त्यावर काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षेसाठी योग्य खबरदारी घेतली जाते का, याकडेही या घटनेमुळे लक्ष वेधलं गेलं आहे. काम सुरू असताना वाहनांचा वेग नियंत्रित ठेवणं आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची व्यवस्था असणं गरजेचं आहे. मात्र, या अपघाताची नेमकी कारणं अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.