पैशांचा पाऊस! 8.5 कोटींच्या नोटांनी झाकला डान्स फ्लोअर; शाही लग्नाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल, एवढी मोठी कॅश पाहून वऱ्हाडी मंडळीही अवाक्

Punjabi Wedding Viral Video : सोशल मीडियावर सध्या एका पंजाबी लग्नाचा व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये नवविवाहित जोडप्यावर अक्षरशः नोटांचा वर्षाव होताना (Punjabi Wedding Viral Video) दिसतोय. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम उधळण्यात आली, की संपूर्ण डान्स फ्लोअर नोटांनी झाकून गेला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या लग्नात सुमारे ८.५ कोटी रुपयांची रोकड उधळण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे..किती रक्कम उधळली?एका वृत्तानुसार, पाहुणे आणि कुटुंबीयांनी नवदांपत्यावर आनंद व्यक्त करण्यासाठी नोटांचा वर्षाव केला. यावेळी नवऱ्यानेही आपल्या बायकोवर पैशांची उधळण केली. या भव्य सोहळ्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आनंद, ऐश्वर्य आणि उदारतेचे प्रदर्शन म्हणून या लग्नाची चर्चा होत असून, सोशल मीडियावर याबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत..व्हिडिओमध्ये काय दिसते?लग्नसराईचा हंगाम सुरू असून विविध लग्नसमारंभांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. कधी वर एखादी अट घालतो, तर कधी वधू-वरांवर नोटांची उधळण होताना दिसते. मात्र, कोट्यवधी रुपयांची उधळण झाल्याचा दावा असलेला हा व्हिडिओ विशेष चर्चेत आहे. व्हिडिओमध्ये डीजेसमोर उभ्या असलेल्या वधूवरांवर सतत नोटांचा वर्षाव होताना दिसतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसे फेकले गेले, की डान्स फ्लोअर पूर्णपणे नोटांनी भरून गेला. या अनोख्या आणि भव्य दृश्यामुळे अनेक जण थक्क झाले आहेत..हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असून, नेटकऱ्यांमध्ये यावर चर्चा रंगली आहे. काही जण या थाटामाटाचे कौतुक करत आहेत, तर काही जण इतक्या मोठ्या रकमेच्या उधळणीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत..दरम्यान, व्हायरल झालेल्या या लग्नसोहळ्याबाबत अनेक दावे आणि चर्चांना उधाण आले असतानाच NDTV ने या प्रकरणाचा सखोल तपास करत लग्नातील डीजे निशान सिंग यांच्याशी संवाद साधला. या चर्चेदरम्यान निशान सिंग यांनी व्हायरल व्हिडिओमागील आणि ‘८ कोटी रुपये’ उधळल्याच्या दाव्यामागील संपूर्ण सत्य स्पष्ट केले..Harshvardhan Sapkal : 'भाजपच्या गलिच्छ खोडसाळपणामुळे शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या गेल्याबद्दल खेद'; टिपू सुलतान प्रकरणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी व्यक्त केली दिलगिरी.८ कोटी उधळल्याचा दावा कितपत खरा?हे हाय-प्रोफाइल लग्न १४ फेब्रुवारी रोजी पंजाबमधील तरन तारण येथे पार पडले. डीजे निशान सिंग यांच्या माहितीनुसार, वधू ही ऑस्ट्रेलियातील होती आणि हा एनआरआय कुटुंबातील विवाहसोहळा होता. सोशल मीडियावर या लग्नात तब्बल ८ कोटी रुपयांची उधळण झाल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, निशान सिंग यांनी हे दावे फेटाळून लावत सांगितले, की प्रत्यक्षात एवढी मोठी रक्कम उधळली गेली नव्हती. समारंभादरम्यान सुमारे ४ लाख रुपयांची रोख रक्कम होती आणि त्यापैकी काही रक्कम चोरीलाही गेली. या खुलाशामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या दाव्यांबाबत नवे वळण मिळाले असून, ८ कोटींच्या उधळणीचा दावा अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.