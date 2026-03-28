Uttarakhand News : उत्तराखंडचा कायापालट! हरिद्वार-ऋषिकेशपर्यंत धावणार 'रॅपिड रेल'; मुख्यमंत्री धामींचा पंतप्रधान मोदींकडे कनेक्टिव्हिटी आणि संरक्षणाचा 'महाप्लॅन'

नवी दिल्ली : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडले. या बैठकीत प्रामुख्याने दिल्ली-मेरठ Regional Rapid Transit System (RRTS) प्रकल्पाचा विस्तार हरिद्वार आणि ऋषिकेश पर्यंत करण्याची मागणी करण्यात आली..'गेम चेंजर' ठरणार RRTS विस्तारसध्या दिल्ली ते मेरठ दरम्यान सुरू असलेल्या RRTS प्रकल्पाचा विस्तार हरिद्वार-ऋषिकेशपर्यंत केल्यास दिल्लीहून येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास अधिक जलद व सोयीस्कर होईल. यामुळे तीर्थक्षेत्रातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल आणि प्रादेशिक आर्थिक एकात्मता मजबूत होईल, असे मुख्यमंत्री धामी यांनी नमूद केले..संरक्षण उत्पादनासाठी मोठी योजनाराज्यात संरक्षण उत्पादन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी कोटद्वार, हरिद्वार आणि डेहराडून येथे 'डिफेन्स इक्विपमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल हब' उभारण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला. राज्याचे धोरणात्मक स्थान, कुशल मनुष्यबळ आणि वाढती औद्योगिक क्षमता यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला..कनेक्टिव्हिटी आणि वाहतूक प्रकल्पांना चालनाउत्तरकाशीतील चिन्यालीसौर हवाई पट्टीचा विस्तारऋषिकेश-कर्णप्रयाग आणि टनकपूर-बागेश्वर रेल्वे मार्गांचा विकासउत्तरकाशीपर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची मागणीदिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे प्रकल्पटिहरी येथे सी-प्लेन सेवा सुरू करण्याचा प्रस्तावया प्रकल्पांमुळे गंगोत्री आणि यमुनोत्री धामांसारख्या दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होणार आहे..'वेडिंग डेस्टिनेशन' आणि अध्यात्मिक पर्यटनउत्तराखंडला जागतिक दर्जाचे वेडिंग डेस्टिनेशन बनवण्यावर सरकार भर देत आहे. चोपता, दुग्गल बिट्टा आणि शारदा कॉरिडॉर यांसारख्या पर्यटन स्थळांचा विकास सुरू आहे. तसेच 'स्पिरिच्युअल इकॉनॉमिक झोन' आणि 'हाऊस ऑफ हिमालयाज' या उपक्रमांद्वारे स्थानिक उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.. सीमावर्ती कनेक्टिव्हिटीवर भरबनबसा लँड पोर्टच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागातील कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.