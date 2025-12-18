CM Pushkar Singh Dhami: आध्रपर्यंत उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांची चर्चा! मदनपल्ली ते तिरुपतीपर्यंत गाजले 'CM धामी' यांचे नाव

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे नाव आता केवळ एका राज्याच्या नेतृत्वापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्यांचा प्रभाव आता उत्तराखंडच्या सीमा ओलांडून दक्षिण भारत आणि संपूर्ण देशात जाणवू लागला आहे. त्यांचे मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट विचार आणि निर्णायक कार्यशैली यामुळे सीएम धामी वेगाने एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेते म्हणून उदयास येत आहेत..परिणाम देणारे नेतृत्वकठोर निर्णय, स्पष्ट धोरणे आणि परिणाम देणारे नेतृत्व हीच सीएम धामी यांची ओळख बनली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजनला जमिनीवर उतरवण्यात ते आघाडीवर आहेत आणि याच कारणामुळे त्यांचे नेतृत्व आज राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय बनले आहे..अयोध्या ठरली युपीचे 'ग्रोथ इंजिन': योगी सरकारच्या धोरणांमुळे पर्यटन आणि व्यवसायात जबरदस्त वाढ.आंध्र प्रदेशात धामींची वाढती स्वीकृतीआंध्र प्रदेशच्या मदनपल्ली येथे आयोजित 'अटल-मोदी सुशासन यात्रा' मध्ये सीएम धामी यांनी सहभाग घेतला. त्यांच्या या सहभागातून त्यांची वाढती राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिसून येते. त्यांनी जनतेला संबोधित केले आणि तिरुपती येथे आयोजित विशाल जनसभा व रोड शो मध्येही भाग घेतला. हजारोच्या संख्येने उसळलेली गर्दी आणि गगनभेदी घोषणांनी हे स्पष्ट केले की सीएम धामी यांचा प्रभाव आता राज्याच्या सीमांच्या पलीकडे पोहोचला आहे..'स्टार कँपेनर' म्हणून लोकप्रियतादक्षिण भारतात सीएम धामी यांची लोकप्रियता नवीन नाही. निवडणूक काळातही ते एक प्रभावशाली स्टार कँपेनर म्हणून समोर आले आहेत. त्यांची प्रतिमा अशा नेत्याची बनली आहे जो केवळ घोषणा करत नाही, तर निर्णय घेऊन त्यांना जमिनीवर उतरवतो. गुन्हेगारीविरुद्ध झिरो टॉलरन्स, समान नागरिक संहिता (UCC) सारखी धाडसी पाऊले आणि सुशासनाचे स्पष्ट धोरण आज अनेक राज्यांसाठी प्रेरणास्रोत ठरत आहे..विकसित भारताच्या संकल्पात महत्त्वपूर्ण भूमिकाहिंदी पट्ट्यातील राज्यांसोबतच दक्षिण भारत, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्येही सीएम धामी यांची मजबूत उपस्थिती दर्शवते की, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत' व्हिजनला प्रभावीपणे पुढे नेत आहेत..उत्तराखंडला विकसित राज्य बनवण्याचा संकल्प, गुन्हेगारांविरुद्ध निर्णायक कारवाई, तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि मजबूत कायदा-व्यवस्था, हे सर्व प्रयत्न विकसित भारताच्या लक्ष्याला बळकटी देत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील सीएम धामींसारख्या तरुण, कर्मठ आणि निर्णायक नेत्यांवर विश्वास ठेवतात..CM Yogi Adityanath: क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी सीएम योगींची मोठी घोषणा; 500+ खेळाडूंना सरकारी नोकरी.सीएम धामी स्वतः स्पष्ट करतात की, मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत विश्वगुरू बनेल आणि उत्तराखंड या प्रवासाची एक मजबूत आधारशिला (Foundation) बनेल. त्यांची हीच बांधिलकी आणि स्पष्टता त्यांना एक राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या भूमिकेत स्थापित करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.