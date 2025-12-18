देश

CM Pushkar Singh Dhami: आध्रपर्यंत उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांची चर्चा! मदनपल्ली ते तिरुपतीपर्यंत गाजले 'CM धामी' यांचे नाव

Rising National Presence of CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे नेतृत्व आता राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आहे. आंध्र प्रदेशपासून तिरुपतीपर्यंत त्यांच्या लोकप्रियतेचा प्रभाव दिसून येतो.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे नाव आता केवळ एका राज्याच्या नेतृत्वापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्यांचा प्रभाव आता उत्तराखंडच्या सीमा ओलांडून दक्षिण भारत आणि संपूर्ण देशात जाणवू लागला आहे. त्यांचे मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट विचार आणि निर्णायक कार्यशैली यामुळे सीएम धामी वेगाने एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेते म्हणून उदयास येत आहेत.

