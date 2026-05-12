Korean Peninsula Tensions: किम जोंग यांची हत्या झाल्यास अण्वस्त्र हल्ला; उत्तर कोरियाने स्वीकारले नवे धोरण

Escalation in Korean Peninsula Due to nuclear Doctrine change: किम जोंग उन यांच्या हत्येचा किंवा जखमी होण्याचा प्रयत्न झाला तर स्वयंचलित अण्वस्त्र हल्ल्याचा घटनात्मक अधिकार; नेतृत्वाला लक्ष्य करणाऱ्या शत्रूराष्ट्रांना थेट इशारा
Escalation Fears Rise as North Korea Embraces New Nuclear Deterrence Strategy

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोल: उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन यांची हत्या झाल्यास किंवा परकी हल्ल्यात ते जखमी झाल्यास, त्या देशाला प्रत्युत्तर म्हणून अण्वस्त्र हल्ला करण्याचा आदेश देणारी नवी घटनादुरुस्ती उत्तर कोरियाने केली आहे.

