Korean Peninsula Tensions: किम जोंग यांची हत्या झाल्यास अण्वस्त्र हल्ला; उत्तर कोरियाने स्वीकारले नवे धोरण

सोल: उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन यांची हत्या झाल्यास किंवा परकी हल्ल्यात ते जखमी झाल्यास, त्या देशाला प्रत्युत्तर म्हणून अण्वस्त्र हल्ला करण्याचा आदेश देणारी नवी घटनादुरुस्ती उत्तर कोरियाने केली आहे. .प्योंगयांग येथे २२ मार्च रोजी झालेल्या १५ व्या सर्वोच्च पीपल्स असेंब्लीच्या पहिल्या अधिवेशनात ही घटनादुरुस्ती स्वीकारण्यात आली. दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेने (एनआयएस) या बदलांची माहिती नुकतीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. सुधारित कायद्यानुसार अण्वस्त्रांचे नियंत्रण उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन यांच्याकडेच राहील. मात्र, नेतृत्वाला लक्ष्य केल्यास कशा प्रकारे प्रत्युत्तर दिले जाईल, याचे स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत..'शत्रू राष्ट्रांच्या हल्ल्यामुळे अण्वस्त्र नियंत्रण यंत्रणेला धोका निर्माण झाल्यास तत्काळ आणि आपोआप अण्वस्त्र हल्ला केला जाईल,' असे या कायद्यातील कलम तीनमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकन आणि इस्रायली लष्करी मोहिमांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई आणि त्यांच्या सल्लागारांची हत्या झाल्यानंतर उत्तर कोरियाने हे पाऊल उचलले आहे..सीमेजवळ तोफखानाकिम जोंग उन हे स्वतःच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत दक्ष असतात. ते विमानाऐवजी बुलेटप्रूफ रेल्वेने प्रवास करण्यास पसंती देतात. दरम्यान, उत्तर कोरिया या वर्षात दक्षिण कोरियाच्या सीमेजवळ नवीन लांब पल्ल्याची तोफखाना यंत्रणा तैनात करणार आहे. किम जोंग उन यांनी नुकतीच १५५ मिमीच्या स्वयंचलित तोफेच्या निर्मितीची पाहणी केली. ही तोफ ३७ मैलांपेक्षा जास्त अंतरावरील लक्ष्यावर मारा करण्यास सक्षम आहे. दक्षिण कोरियाची राजधानी सोल हे शहर सीमेपासून साधारण ३५ मैलांवर आहे. या नवीन यंत्रणेमुळे लष्करी कारवायांमध्ये उत्तर कोरियाला मोठे यश मिळेल, असा दावा सरकारी प्रसारमाध्यमांनी केला आहे..हे धोरण आधीपासून अस्तित्वात असावे, मात्र आता त्याला घटनात्मक दर्जा देऊन अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. इराणमधील घटनांनंतर उत्तर कोरिया सावध झाला आहे. अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांच्या अचूकतेमुळे उत्तर कोरियाचे नेतृत्व धास्तावले आहे.- प्रा. आंद्रेई लँकोव्ह, कुकमिन विद्यापीठ, द. कोरिया..निर्णयाची गरजउत्तर कोरिया हा जगातील सर्वात एकाकी देश असल्याने तेथे गुप्तचर मोहिमा राबवणे कठीणउत्तर कोरियात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर कडक पाळत ठेवली जातेइराणमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे हॅक करून नेत्यांचा माग काढला; मात्र उत्तर कोरियात इंटरनेट आणि सीसीटीव्हीचे जाळे मर्यादित असल्याने अशी कारवाई करणे कठीण