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Noorjahan Mango: आंब्यांची ‘राणी’ ठरली महागडी! ३.३ किलोच्या नूरजहाँ आंब्याला ३,८०० रुपयांची किंमत, मध्य प्रदेशातील दुर्मीळ आंब्यास परदेशातही मागणी

Largest mango variety grown in India: ३.३ किलो वजनाच्या नूरजहाँ आंब्याला तब्बल ३,८०० रुपयांची विक्री; अफगाणिस्तानातून आलेल्या या दुर्मीळ जातीला मध्य प्रदेशासह देश-विदेशातून वाढती मागणी
From Madhya Pradesh to International Markets: Giant Noorjahan Mango in High Demand

From Madhya Pradesh to International Markets: Giant Noorjahan Mango in High Demand

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अलिराजपूर (मध्य प्रदेश): आंब्यांची ‘राणी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘नूरजहाँ’ जातीच्या आंब्याने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मध्य प्रदेशातील कठ्ठीवाडा परिसरातील एका बागेत यंदाच्या हंगामात ३.३ किलो वजनाचा नूरजहाँ आंबा तब्बल ३,८०० रुपयांना विकला गेला आहे. या दुर्मिळ जातीच्या काही आंब्यांचे वजन जूनअखेर चार किलोपर्यंत जाऊ शकते, असा दावा उत्पादकांनी केला आहे.

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