Noorjahan Mango: आंब्यांची ‘राणी’ ठरली महागडी! ३.३ किलोच्या नूरजहाँ आंब्याला ३,८०० रुपयांची किंमत, मध्य प्रदेशातील दुर्मीळ आंब्यास परदेशातही मागणी

अलिराजपूर (मध्य प्रदेश): आंब्यांची ‘राणी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘नूरजहाँ’ जातीच्या आंब्याने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मध्य प्रदेशातील कठ्ठीवाडा परिसरातील एका बागेत यंदाच्या हंगामात ३.३ किलो वजनाचा नूरजहाँ आंबा तब्बल ३,८०० रुपयांना विकला गेला आहे. या दुर्मिळ जातीच्या काही आंब्यांचे वजन जूनअखेर चार किलोपर्यंत जाऊ शकते, असा दावा उत्पादकांनी केला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.इंदूरपासून सुमारे अडीचशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कठ्ठीवाडा भागात नूरजहाँसह विविध जातींच्या आंब्यांची लागवड केली जाते. येथील आंबा उत्पादक भरतराजसिंह जादव यांनी सांगितले की, त्यांच्या बागेत नूरजहाँ जातीची दोन जुनी आणि ११ नवीन कलमे आहेत. नवीन झाडांनाही मोहर येत असल्याने भविष्यात उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा आहे. यंदाचा हंगाम समाधानकारक राहिला. माझ्या बागेतील सर्वांत मोठा आंबा ३.३० किलो वजनाचा होता. तो ३,८०० रुपयांना विकला, असे जादव यांनी सांगितले..त्यांच्या बागेतील अनेक आंबे अद्याप झाडावर असून काढणीनंतर त्यांचे अंतिम वजन निश्चित होणार आहे. नूरजहाँ आंब्याला मध्य प्रदेशाबरोबरच महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि तामिळनाडूमधूनही मागणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या हंगामातील काही आंबे ओळखीच्या व्यक्तींमार्फत संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका आणि स्पेनमध्येही पोहोचले आहेत..मूळ फळ अफगाणिस्तानचेमध्य प्रदेशातील आदिवासीबहुल अलिराजपूर जिल्ह्यातील जुना कट्ठीवाडा गावात नूरजहाँ आंब्याची ही दुर्मीळ आणि विशेष जात जोपासली जात आहे. आंबा उत्पादक भरतराजसिंह जादव यांच्या मते, नूरजहाँ आंब्याची ही जात मूळची अफगाणिस्तानातील आहे. १९६० च्या दशकात त्यांचे वडील दिवंगत रणवीरसिंह जादव हे गुजरातमधील बनमाह परिसरातून या जातीची रोपे घेऊन आले. त्यानंतर कट्ठीवाडा परिसरात या दुर्मीळ आंब्याची लागवड सुरू झाली आणि पुढे कलमांद्वारे त्याचा प्रसार झाला. आज नूरजहाँ आंबा हा आपल्या प्रचंड आकार, वैशिष्ट्यपूर्ण चव आणि उच्च बाजारमूल्यामुळे देश-विदेशात प्रसिद्ध झाला आहे..झाडाच्या संरक्षणासाठी दहा कर्मचारीसुमारे अडीच हजार झाडांच्या आमराईच्या सुरक्षेसाठी १० रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. महागड्या नूरजहाँ आंब्यांवर विशेष लक्ष ठेवावे लागते. या आंब्याच्या लागवडीत कोणत्याही रासायनिक खतांचा वापर केला जात नसून जंगलातील सेंद्रिय अवशेष आणि नैसर्गिक साधनांचा उपयोग केला जातो, असे उत्पादकांनी सांगितले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... आणखी एक स्थानिक आंबा उत्पादक शिवराज जादव म्हणाले की, त्यांच्या बागेत ‘नूरजहाँ’ची सहा झाडे आहेत. या झाडांना सध्या सुमारे तीन किलो वजनाची अनेक फळे लागली आहेत काही आंब्यांचे वजन चार किलोपर्यंत असेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आंबा उत्पादकांच्या मते, ‘नूरजहाँ’च्या झाडांना जानेवारी महिन्यात मोहर येतो आणि जूनपर्यंत फळे पिकून विक्रीसाठी तयार होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.