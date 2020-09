चिनी सीमेजवळ राफेल विमानांच्या घिरट्या; ड्रॅगनला भरणार धडकी

नवी दिल्ली- भारत आणि चीनमध्ये तणावाची स्थिती आहे. अशात भारताच्या शक्तीशाली राफेल लढाऊ विमानांनी चीनला लागून असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळून उड्डान केले आहे. राफेल लढाऊ विमानांना चिनी सीमेजवळ सक्रिय करण्यात आलं आहे. लडाख भागातील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी याठिकाणी राफेल लढाऊ विमानांनी सराव केला असल्याचं सांगितलं जातंय. राफेल विमाने लडाखमध्ये उडत असल्याचा व्हिडिओ 'एएनआय'ने शेअर केला.

पीपल्स लिबरेशन आर्मीने लडाख जवळच्या भागात रविवारी रात्री युद्धाभ्यास केला आहे. चीनने युद्धाभ्यासादरम्यान तोफा चालवल्या, तसेच जमीनवरुन हवेत मारा करणाऱ्या मिसाईलचे परीक्षणही घेतले. चिनी सैन्याच्या एअर डिफेंस सिस्टिमने शत्रूंच्या लढाऊ विमानांना पाडण्याचाही अभ्यास केला. याच पार्श्वभूमीवर भारताने चीनला लागून असलेल्या सीमा भागात राफेल विमाने उडवून चीनला प्रत्युत्तर दिल्याचं सांगितलं जातंय.

#WATCH: Indian Air Force Rafale fighter jet operating over a forward airbase in Ladakh near Line of Actual Control with China. (Video Courtesy: Defence Sources)

5 Rafale fighters have been inducted into Indian Air Force & they are familiarising themselves with operational areas. pic.twitter.com/l3KzWLzIyY

— ANI (@ANI) September 21, 2020