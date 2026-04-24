Raghav Chadha: आम आदमी पार्टीला जबरदस्त धक्का! राघव चढ्ढांचा राजीनामा; दोन तृतीयांश खासदारांसह भाजपमध्ये जाण्याची घोषणा

आम आदमी पार्टीला मोठा धक्का बसला आहे. राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पार्टी सोडण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला आहे. ते म्हणाले की, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट लोकांच्या हातात आहे. त्यामुळे, मी 'आप' सोडून पुन्हा जनतेकडे परतत आहे. आज आम्ही भाजपमध्ये विलीन होत आहोत. राज्यसभेतील दोन-तृतीयांश खासदार भाजपमध्ये सामील होतील, असा दावा त्यांनी केला आहे. .खासदार राघव चड्ढा, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल भाजपमध्ये सामील होणार आहेत. हे तिघेही राज्यसभेचे खासदार आहेत. हरभजन सिंग, राजेंद्र गुप्ता, स्वाती मालीवाल आणि विक्रम साहनी हे देखील भाजपमध्ये सामील होणार आहेत. अलीकडेच, राघव चड्ढा यांच्या जागी अशोक मित्तल यांची राज्यसभेत 'आप'चे उपनेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली..राघव चड्ढा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दृढनिश्चयामुळे, आम्ही आता त्यांना खंबीरपणे पाठिंबा देऊ. आम्ही इथे आमचे करिअर घडवण्यासाठी नाही, तर आमचे करिअर मागे सोडण्यासाठी आलो आहोत. मी पक्षाच्या कामांपासून दूर झालो कारण माझ्याकडे दोन पर्याय होते... एकतर राजकारण सोडावे किंवा माझा स्वतःचा मार्ग तयार करावा. ज्या आम आदमी पक्षाला मी माझ्या रक्ताने आणि घामाने, माझ्या तारुण्याची १५ वर्षे समर्पित करून वाढवले, तो पक्ष आता पूर्णपणे आपला उद्देश गमावून बसला आहे. .आज सामान्य लोक आम आदमी पक्षापासून दूर जात आहेत. मी आम आदमी पक्ष सोडत असल्याची घोषणा करत आहे. मी या पक्षाचा संस्थापक सदस्य होतो. कदाचित माझ्यापेक्षा या पक्षाला अधिक चांगले कोणीही ओळखत नसेल. आता आम आदमी पक्ष तो जुना पक्ष राहिलेला नाही. मी एक वर्ष पक्षाच्या कामांपासून दूर राहिलो कारण मी त्यांच्या गुन्हेगारी कृत्यांच्या बाजूने नव्हतो. मी त्यांच्या मैत्रीस पात्र नव्हतो कारण मी त्यांच्या गैरकृत्यांच्या बाजूने नव्हतो, असं राघव चड्ढा म्हणाले आहेत..संदीप पाठक म्हणाले, "राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे एकूण १० खासदार आहेत, त्यापैकी दोन-तृतीयांश आमच्यासोबत आहेत. आम्ही त्यांच्या सह्या राज्यसभा अध्यक्षांकडे सादर केल्या आहेत. माझ्या आयुष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होईल, याची मी कधी कल्पनाही केली नव्हती. मी १० वर्षे या पक्षाशी संबंधित होतो. आज मी आम आदमी पक्षापासून फारकत घेत आहे.".ते म्हणाले, "मी ज्यांचा मुलगा आहे, तोच मी आहे आणि शिक्षणानंतर मी आयआयटीमध्ये प्राध्यापक झालो. काहीतरी चांगले करणे हेच माझे एकमेव ध्येय होते. मला प्रामाणिकपणे देशाची सेवा करायची होती, म्हणून मी आम आदमी पार्टीची निवड केली. मी नेहमी पक्षाला प्रथम स्थान देतो. देशासाठी काम करणे हेच आमचे एकमेव ध्येय आहे. आम आदमी पार्टीमध्ये माझ्यासोबत काम केलेल्या सर्वांचे मी आभार मानतो. माझा मार्ग आजच्या मार्गापेक्षा वेगळा होता. मी देशभरातील स्वयंसेवकांचे आभार मानतो.".