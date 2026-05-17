Rahim Nihari: ‘रहीम निहारी’चा एक घास आणि तुम्ही व्हाल फॅन! ७ तासांच्या मेहनतीने तयार होते ही नवाबी ब्रेकफास्ट डिश

लखनौ : लखनौच्या खाद्यसंस्कृतीचा उल्लेख निघाला की 'कबाब'सोबतच ज्या पदार्थाचे नाव आदराने घेतले जाते, तो म्हणजे 'रहीम कुलचा निहारी'. गेल्या ११० वर्षांपासून अयोध्येच्या नवाबी चवीचा वारसा जपणारा हा पदार्थ केवळ लखनौमध्येच नाही, तर जगभरात प्रसिद्ध आहे.आज देखील, जुन्या लखनौमधील अकबरी गेट परिसरात 'रहीम कुलचा निहारी' खाण्यासाठी खवय्यांची झुंबड उडालेली पाहायला मिळते. .११० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसारहीम निहारीची सुरुवात सुमारे ११० वर्षांपूर्वी अब्दुल रहीम यांनी केली होती. आज त्यांचे नातू हाजी जुबेर अहमद हा वारसा चालवत आहेत. असे मानले जाते की, हा पदार्थ पहिल्यांदा नवाब शाही स्वयंपाकघरात तयार केला गेला होता. आपल्या आजोबांच्या स्मरणार्थ हाजी जुबेर यांनी या दुकानाचे नाव 'रहीम निहारी' असे ठेवले आहे..७ तासांची मेहनत आणि खास चवनिहारी बनवणे ही एक कला आहे आणि यासाठी प्रचंड संयम लागतो. निहारी तयार करण्यासाठी सुमारे ७ तास लागतात. पहाटेपासूनच मोठ्या हंड्यांमध्ये मांस आणि मसाले शिजायला ठेवले जातात, जेणेकरून सकाळी ८ वाजता ग्राहकांना ताजी निहारी मिळेल.येथील निहारीतील मांस इतके मऊ असते की ते तोंडात ठेवताच विरघळते. हीच या ठिकाणची सर्वात मोठी ओळख आहे..कुलचा आणि शीरमालची साथनिहारी खाण्याची खरी मजा ही तिथल्या खास कुलच्यासोबत येते. काही लोक निहारी कुलच्यासोबत खातात, तर काहींना ती शीरमाल (एक प्रकारची गोड आणि केशरी रंगाची रोटी) सोबत खायला आवडते.मटण निहारी साधारण ३०० रुपये प्लेट या दराने उपलब्ध आहे. कुलचा ७० रुपयांना मिळतो..रविवारी पाय ठेवायलाही जागा नसते!लखनौमधील सुमारे ३० टक्के लोक आपल्या रविवारच्या सकाळच्या नाश्त्याची सुरुवात रहीम निहारीनेच करतात, असे म्हटले जाते. दिल्ली, मुंबईपासून ते परदेशातून येणारे पर्यटकही अकबरी गेटला भेट दिल्याशिवाय आपला लखनौ दौरा पूर्ण करत नाहीत. अनेकजण तर ही निहारी पॅक करून परराज्यात आपल्या नातेवाईकांसाठीही पाठवतात..पत्ता आणि वेळलोकेशन: जुने लखनौ, अकबरी गेट जवळ.वेळ: सकाळी ८:०० वाजल्यापासून ते रात्री २:०० वाजेपर्यंत हे रेस्टॉरंट सुरू असते..खवय्यांसाठी टीप: जर तुम्हाला गर्दी टाळायची असेल, तर आठवड्याच्या मधल्या दिवसात किंवा सकाळी लवकर जाणे केव्हाही चांगले. अयोध्येच्या नवाबी चवीचा हा वारसा एकदा तरी नक्की अनुभवण्यासारखा आहे.