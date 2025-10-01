देश

Rahul Gandhi: लडाखच्या गोळीबाराची चौकशी करा: राहुल गांधी

Leh Violence: लडाखमधील आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला; चार जणांचा मृत्यू झाला. राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर विश्वासघाताचा आरोप केला. काँग्रेस नेत्यांनीही न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : लडाखमधील आंदोलनादरम्यान पोलिस गोळीबारात चार आंदोलकांचा बळी गेल्यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. तसेच या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली आहे. कारगील युद्धाचे नायक असलेल्या त्सेवांग थरचिनचा मृत्यू सरकारसाठी लाजिरवाणा असल्याची काही केली आहे.

Loading content, please wait...
political
violence
Rahul Gadpale
Leh Ladakh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com