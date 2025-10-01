Rahul Gandhi: लडाखच्या गोळीबाराची चौकशी करा: राहुल गांधी

नवी दिल्ली : लडाखमधील आंदोलनादरम्यान पोलिस गोळीबारात चार आंदोलकांचा बळी गेल्यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. तसेच या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली आहे. कारगील युद्धाचे नायक असलेल्या त्सेवांग थरचिनचा मृत्यू सरकारसाठी लाजिरवाणा असल्याची काही केली आहे..राहुल गांधींनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राहुल गांधी यांनी म्हटले, की पिता लष्करात, मुलगा देखील लष्करात. ज्यांच्या रक्तात देशभक्ती सामावलेली आहे. तरीही भाजप सरकारने देशाच्या वीर पुत्राला गोळ्या घालून ठार मारले..यामागचे कारण एकच की तो लडाख आणि आपल्या अधिकारासाठी उभा राहिला होता. दुःखाने भरलेल्या पित्याच्या डोळ्यांतून एकच प्रश्न उपस्थित राहतोय आणि तो म्हणजे आज देशसेवेचे हेच फळ आहे का? आमची मागणी आहे की लडाखमध्ये झालेल्या या हत्या प्रकरणाची निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी व्हावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लडाखच्या जनतेला फसवले आहे. ते हक्क मागत आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधा. हिंसाचार आणि भीतीचे राजकारण थांबवा, असे आवाहनही राहुल गांधींनी केले..Anurag Thakur : जेव्हा देशाला गरज असते तेव्हा गांधी दांड्या मारतात; अनुराग ठाकूर यांची टीका.दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांनीही राहुल गांधींच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविताना लडाखमधील हिंसाचाराच्या न्यायालयीन चौकशीच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. खर्गे यांनी म्हटले, की लडाखचे दुःख हे देशाचे दुःख आहे. हुतात्मा त्सेवांग थरचिन यांनी कारगिल युद्धात भारतमातेप्रति कर्तव्य पार पाडले. पण बदल्यात त्यांना गोळ्या मिळाल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला. हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या चार जणांपैकी माजी सैनिक त्सावांग थरचिन यांचाही समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.