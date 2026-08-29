देश

Rahul Gandhi Dalit discrimination : देशात अद्यापही दलितांसोबत भेदभाव; चहाच्या टपरीवर दोन प्रकारचे कप : राहुल गांधी

Rahul Gandhi latest statement : देशात अद्यापही दलितांसोबत भेदभाव होत असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. चहाच्या टपरीवर दलितांसाठी वेगळ्या प्रकारचे कप ठेवले जात असल्याचेही ते म्हणाले.
Rahul Gandhi Dalit discrimination delhi press conference

Rahul Gandhi Dalit discrimination delhi press conference

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Dalit Discrimination In India : देशात दलितांवर आजही भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. “चहाच्या टपरीवरही दलितांसाठी वेगळे कप ठेवले जातात,” असा दावा राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या उत्तराखंड दौऱ्यानंतर त्यांच्या भाषणाच्या ठिकाणाचे ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

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