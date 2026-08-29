Rahul Gandhi Dalit discrimination : देशात अद्यापही दलितांसोबत भेदभाव; चहाच्या टपरीवर दोन प्रकारचे कप : राहुल गांधी

Dalit Discrimination In India : देशात दलितांवर आजही भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. “चहाच्या टपरीवरही दलितांसाठी वेगळे कप ठेवले जातात,” असा दावा राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या उत्तराखंड दौऱ्यानंतर त्यांच्या भाषणाच्या ठिकाणाचे ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला..राहुल गांधी म्हणाले, “या देशात आजही दलितांसोबत भेदभाव केला जातो. चहाच्या टपरीवर दोन प्रकारचे कप ठेवले जातात. दलितांसाठी वेगळे कप आहेत. खर्गे यांचे भाषण झाल्यानंतर त्या ठिकाणाचे शुद्धीकरण करण्यात आले.”खर्गे यांच्या कार्यक्रमानंतर ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याच्या घटनेवर राहुल गांधी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “हा प्रकार एससी/एसटी कायद्याचे उल्लंघन आहे. शुद्धीकरणाचा विधी करणे हा गुन्हा आहे. तरीही याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उत्तराखंडमध्ये हा शुद्धीकरणाचा विधी करणाऱ्यांविरोधात तातडीने एफआयआर दाखल करावा, अशी आमची मागणी आहे.”.“पंतप्रधान स्वतःला प्रत्येक जातीचा आणि संपूर्ण भारताचा पंतप्रधान असल्याचे सांगतात. मात्र, त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख या शुद्धीकरणाच्या प्रकाराचे समर्थन करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी तातडीने संबंधित व्यक्तींविरोधात एससी/एसटी कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत. उत्तराखंडमध्ये खर्गे यांना न्याय मिळवून देणे ही राज्य आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे,” असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले..‘हा केवळ खर्गे यांचा मुद्दा नाही’मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देताना राहुल गांधी म्हणाले, “खर्गे यांनी काही लोकांनी आपल्याला पाठिंबा दिला नसल्याचे म्हटले होते. काँग्रेसमधील बहुसंख्य लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला नाही, असे त्यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. मी स्वतः त्यांना पाठिंबा दिला आहे. इतर अनेकांनीही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांना असे वाटणाऱ्या काही लोकांचा ते उल्लेख करत होते ज्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला नाही.”.“मी याबाबत खर्गे यांच्याशी चर्चा केली आहे. हा केवळ खर्गे यांचा मुद्दा नाही. हा भारतातील प्रत्येक दलित व्यक्तीचा मुद्दा आहे. आम्ही हा मुद्दा येथे उपस्थित केला आहे. मात्र, हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. जर अशा प्रकारे आमच्या पक्षाध्यक्षांसोबत वागले जाऊ शकते, तर ते खुलेपणाने आणि कोणतीही भीती न बाळगता केले जाऊ शकते. मग शाळेत शिकणाऱ्या चार वर्षांच्या मुलासोबत काय होत असेल, याची कल्पना करा,” असे राहुल गांधी म्हणाले..‘ही त्यांची विचारधारा, आमचा लढा विचारधारेविरोधात’राहुल गांधी पुढे म्हणाले, “आम्ही खर्गे यांच्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित करत आहोत, कारण ते आमचे अध्यक्ष आहेत. मात्र, आम्ही हा मुद्दा भारतातील प्रत्येक दलित व्यक्तीसाठी आणि प्रत्येक महिलेसाठी उपस्थित करत आहोत. हे आम्हाला मान्य नाही. हा केवळ एक प्रसंग नसून त्यांच्या विचारधारेचे प्रतीक आहे. आमचा लढा त्यांच्या विचारधारेविरोधात आहे.”.भाजपच्या नव्या संघटनात्मक रचनेवर भाष्यभाजपच्या नव्या संघटनात्मक रचनेबाबत विचारले असता राहुल गांधी यांनी त्यात आपल्याला कोणताही रस नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “भाजपची नवी संघटना आणि जुनी संघटना माझ्यासाठी सारखीच आहे. त्यामध्ये मला कोणताही फरक पडत नाही. त्यांनी कोणालाही संघटनेत आणावे, आम्हाला त्याची पर्वा नाही.” “आमचा लढा विचारधारेचा आहे. संविधान वाचवण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे भाजपने काहीही करावे, आम्हाला त्यात रस नाही,” असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.