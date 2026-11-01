कनॉट प्लेसमधील दुकानं भाजपानं जबरदस्तीनं बंद केली; राहुल गांधींचा भाजपवर गंभीर आरोप; रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची 'महारॅली'

दिल्लीतील रामलीला मैदानावर INDIA आघाडीच्या महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या विरोधात विरोधकांनी ही रॅली काढली असून, त्यावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केला आहे. दिल्लीतील प्रसिद्ध कनॉट प्लेस परिसरातील दुकाने भाजपने जबरदस्तीने बंद करायला लावल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच व्यापाऱ्यांचं नुकसान नेमकं कोण करत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे..राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यात ते म्हणाले की, महारॅली आणि मोर्चासाठी दिल्लीमध्ये येणाऱ्या लोकांना स्थानिक दुकानांमधून खरेदी करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. यामुळे व्यापाऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कनॉट प्लेसमध्ये आल्यानंतर भाजपने सर्व दुकानं जबरदस्तीने बंद करायला लावल्याचं समजलं. व्यापाऱ्यांचं नुकसान कोण करत आहे आणि हे नुकसान कसं होत आहे, हे जनतेने समजून घ्यावं, असंही त्यांनी म्हटलं..Rahul Gandhi: ‘राज्यघटना आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र या’; राहुल गांधींचे महारॅलीसाठी देशवासीयांना आवाहन.यापूर्वी राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत महारॅलीसाठी दिल्लीमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्याचं आवाहन केलं होतं. दिवाळी, छठ आणि भाऊबीजेचा सण जवळ आला आहे. अशा वेळी बाहेरून दिल्लीमध्ये येणाऱ्या लाखो लोकांनी छोट्या दुकानांमधून वस्तू खरेदी केल्यास स्थानिक व्यापाऱ्यांना मदत होईल, असं ते म्हणाले होते. .'आंदोलन करा, मोर्चात सहभागी व्हा, रॅली काढा; पण त्यासोबत थोडी खरेदीही करा. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना फायदा होईल,' असा संदेश त्यांनी दिला होता. याशिवाय, महारॅळीमुळे व्यापाऱ्यांचं नुकसान होणार असल्याचा खोटा प्रचार भाजप करत असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला होता..Delhi High Voltage Drama : राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात; बळाचा वापर केल्याने दिल्लीत तणावाचे वातावरण.दरम्यान, दिल्लीतील रामलीला मैदानावर INDIA आघाडीची ही महारॅली आयोजित करण्यात आली आहे. कथित निवडणूक अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी शक्तिप्रदर्शन केलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विरोधकांकडून केली जात आहे. या महारॅळीवरून आता भाजप आणि काँग्रेसमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.