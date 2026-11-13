Rahul Gandhi: राहुल गांधींकडून फोन टॅप होत असल्याचा आरोप, पुरावा असल्याचा दावा; पंतप्रधान मोदींवर गंभीर टीका

Rahul Gandhi challenges PM Modi debateलोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांचा फोन टॅप करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. इन्स्टाग्रामवर एका युजरने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी आपल्या मोबाईल फोनकडे बोट दाखवत म्हटले की, सर्व पुरावे या फोनमध्येच आहेत..''माझा फोन टॅप केला जात असल्यामुळेच माझ्याबद्दलची सर्व माहिती पंतप्रधान मोदींपर्यंत पोहोचते. सोबतच, ज्या दिवशी पंतप्रधान मोदी आपल्यासोबत समोरासमोर चर्चा किंवा वादविवाद करण्यास तयार होतील, त्या दिवशी नेमके कोण परदेशी शक्तींच्या नियंत्रणाखाली आहे हे सर्वांसमोर उघड होईल.'' असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar News: चापानेरच्या ३२ वर्षीय शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू; घाटी रुग्णालयात सुरू होती मृत्यूशी झुंज.नेमकं काय घडलं?इन्स्टाग्रामवरील एका युजरने राहुल गांधी यांना विचारले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तुमच्यावर परदेशी मदत मिळत असल्याचा आरोप करतात, तर तुम्ही पंतप्रधान मोदींना परदेशी शक्ती नियंत्रित करत असल्याचा आरोप करता; या आरोपांचा नेमका काय पुरावा आहे?या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधी यांनी आपल्या फोनचा उल्लेख करत सर्व पुरावे त्यात असल्याचे सांगितले. तसेच, पंतप्रधान केव्हापासून देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत आणि त्यासंबंधीची इतर महत्त्वाची माहितीही आपण समोर आणू, असा दावा त्यांनी या संवादादरम्यान केला आहे..North Maan Water Shortage : शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकताच एकनाथ शिंदे ॲक्शन मोडमध्ये! फोनवरून साधला थेट संवाद, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले 'हे' मोठे आदेश.यावेळी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना कोणत्याही मंचावर 'वन-ऑन-वन' चर्चेचे थेट आव्हान दिले आहे. या चर्चेसाठी भाजपला हव्या असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला परीक्षक म्हणून नेमण्याची मोकळीक त्यांनी दिली असून, अगदी उद्योगपती गौतम अदानी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनाही जज म्हणून बसवले तरी चालेल, असे ते म्हणाले. या चर्चेनंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर राहू शकणार नाहीत, असा दावाही राहुल गांधी यांनी केलाय.