New Delhi: देशाचे माजी पंतप्रधान आणि आपले वडील राजीव गांधी यांच्या हत्येबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अतिशय गंभीर आरोप केले आहेत. राजीव गांधी यांची हत्या होऊ शकते याची कल्पना असतानाही त्यांची सुरक्षा हटविण्यात आली होती आणि त्यामुळेच त्यांची हत्या झाली, असे राहुल यांनी म्हटले आहे..‘राजीव गांधी पंतप्रधान व्हावेत, असं मला कधीच वाटलं नाही’; सोनिया गांधी यांचा मोठा खुलासा.राजीव यांची सुरक्षा जाणीवपूर्वक हटवण्यात आली होती. त्यांची हत्या व्हावी, यासाठीच असे करण्यात आले, असा आरोप राहुल यांनी केला आहे. आई सोनिया गांधी आणि बहीण प्रियंका गांधी यांच्यासोबतच्या एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी १९९१ मधील बिहार दौऱ्याची आठवण सांगितली. या दौऱ्यात राजीव गांधी यांच्यावर दगडफेक झाली होती. त्यानंतर वडिलांच्या सुरक्षेबाबत आपण आई आणि वडिलांना वारंवार सावध केले होते, असे राहुल यांनी सांगितले..Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .‘सुरक्षा हटवणे हा अपघात नव्हता’राहुल गांधी यांनी बिहार दौऱ्याचा उल्लेख करताना, ही घटना आपल्यासाठी निर्णायक ठरल्याचे सांगितले. राजीव गांधी यांची सुरक्षा हटवणे हा अपघात नव्हता, तर त्यांची हत्या व्हावी या उद्देशाने जाणीवपूर्वक करण्यात आलेली कृती होती, असा आपला ठाम समज असल्याचे त्यांनी म्हटले. याबाबत वडिलांशी आपला वादही झाला होता, असे त्यांनी सांगितले..बिहार दौऱ्यात नेमके काय घडले?सोनिया गांधी यांनी त्या दौऱ्याची आठवण सांगताना राजीव गांधी विरोधी पक्षनेते असताना खुल्या जीपमधून प्रचार करत होते, असे सांगितले. त्यावेळी त्यांच्यावर दगडफेक झाली आणि घोषणाबाजीही करण्यात आली. राहुल गांधी संपूर्ण दौऱ्यात वडिलांसोबत होते. घरी परतल्यानंतर राहुल यांनी वडिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ‘वडिलांच्या सुरक्षेसाठी काही केले नाही, तर लवकरच त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी भारतात परतावे लागेल,’ अशी भीती राहुल यांनी व्यक्त केल्याचे सोनिया गांधी यांनी सांगितले. .प्रियंका गांधी यांनीही इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनिया या राजीव गांधी यांच्या सुरक्षेबाबत किती सतर्क होत्या, याची आठवण सांगितली. त्या घरातील सुरक्षेची तपासणी करत असत आणि पहारेकरी झोपलेले नाहीत ना, याकडेही लक्ष देत असत, असे प्रियंका यांनी सांगितले. .राजीव गांधींची सुरक्षा का हटवण्यात आली होती?१९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यानंतर व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन झाले. त्यावेळी लागू असलेल्या विशेष संरक्षण दल (एसपीजी) कायद्यानुसार पंतप्रधानांना सुरक्षा देण्याची तरतूद होती; मात्र माजी पंतप्रधानांना एसपीजी संरक्षण देण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे राजीव गांधी यांचे एसपीजी संरक्षण काढण्यात आले. .२१ मे १९९१ रोजी तमिळनाडूतील श्रीपेरंबुदूर येथे निवडणूक प्रचारादरम्यान आत्मघाती बॉम्बहल्ल्यात राजीव गांधी यांची हत्या झाली. या घटनेनंतर एसपीजी कायद्यात बदल करण्यात आला आणि माजी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठीही तरतुदी करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.