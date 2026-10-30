देश

Rahul Gandhi: ‘राज्यघटना आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र या’; राहुल गांधींचे महारॅलीसाठी देशवासीयांना आवाहन

Congress Mega Rally to Protect Constitution on November 1: मतांची चोरी रोखण्यासाठी आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी राहुल गांधी यांचे जनतेला आवाहन
Rahul Gandhi Announces Mega Rally in Delhi on November 1 to Protect Constitution and Democracy and Stop Vote Theft

Rahul Gandhi Announces Mega Rally in Delhi on November 1 to Protect Constitution and Democracy and Stop Vote Theft

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘‘रामलीला मैदानावर रविवारी (ता.१) होणारी  महारॅली ही देशाचा आत्मा आणि राज्यघटना वाचविण्यासाठीचे महाआंदोलन असल्याचे सांगून पोलिसांच्या लाठीमाराची  काळजी न करता व अजिबात न घाबरता मोदी सरकारमुळे त्रस्त झालेल्या  जनतेने  सहभागी व्हावे, असे आवाहन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केले. 

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