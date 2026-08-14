Rahul Gandhi: ‘मोदी-शहांना आम्ही वेडे करून सोडू’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, आरएसएसचे कॉर्पोरेटायझेशन झाले..

नवी दिल्ली : ‘‘देशात सध्या आदेश आणि अभिव्यक्ती असा संघर्ष सुरू आहे. आता काँग्रेस आणि विरोधकांच्या विचारांची अभिव्यक्ती सुरू झाली आहे. ती थांबणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत विरोधक त्यांना शांततेत झोपू देणार नाहीत,’’ अशा शब्दांत काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढविला. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा अदानी आणि अंबानींचा नोकर असल्याची घणाघाती टीका त्यांनी केली. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .दिल्लीत रचनात्मक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलताना राहुल यांनी हा हल्लाबोल केला. काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या या रचनात्मक काँग्रेसचे माजी खासदार संदीप दीक्षित हे प्रमुख असून देशभरातील सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी काँग्रेसने हे व्यासपीठ तयार केले आहे. यावेळी बोलताना राहुल यांनी जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि यामुळे सरकारची झालेली कोंडी याचा संदर्भ देत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून पंतप्रधान मोदींवर कडाडून टीका केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही त्यांनी प्रहार केले..आम्ही त्यांना वेडे करून सोडू...सत्ताधाऱ्यांचे काम व त्यांची विचारसरणी ही आदेश संस्कृती लादण्याची आहे. आम्ही देशाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यासाठी लढत आहोत. मोदी आणि शहांना आम्ही वेडे करून सोडणार आहोत. आता पंतप्रधान रात्री झोपत नाहीत. गृहमंत्री अमित शहा २० दिवसांपासून संसदेत येऊ शकले नाहीत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.आपली लढाई विदूषकांशी आहे, ज्यांना आपल्या तत्त्वज्ञानाची, इतिहासाची जाणीव नाही त्यांना घाबरायचे कारण काय? विदूषकांचे आदेश पाळण्याची गरज नाही.रा. स्व. संघाला भारत काय आहे हे कळलेच नाही. आता अदानी आणि अंबानी यांनी संघाला बळकावले आहे. संघ आधी सोनार, लोहार, मिठाईवाले यांसारख्या लहान व्यावसायिकांचा होता. त्यांना नोटबंदी, जीएसटीने मारले. प्रमोद महाजन यांनी संघाचे भांडवलीकरण केले, मोदींनी त्याचे कॉर्पोरेटायझेशन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.