Rahul Gandhi: ''राहुल गांधींना हक्कभंगाची नोटीस देणार'', संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू स्पष्टच बोलले

नवी दिल्लीः '' अवघे जग हे अस्थिर कालखंडामध्ये प्रवेश करीत असताना देश विकला गेला आहे. भारताचा डेटा, शेतकरी, सॉफ्टवेअर अभियंते, लघू आणि मध्यम व्यावसायिक आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आमचे लष्कर आणि ऊर्जा सुरक्षा विकली गेली आहे,'' अशी घणाघाती टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेमध्ये भाग घेताना केली. दरम्यान याच मुद्यावरून केंद्र सरकारनेही आक्रमक भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले..संसदेची दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल आम्ही राहुल यांना हक्कभंगाची नोटीस देणार आहोत, असे संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. संसदेच्या कामकाजाबाबत काही निश्चित असे नियम आहेत, सभागृहाचा एखादा सदस्य जर अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करत असेल तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते, असे रिजिजू म्हणाले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या चर्चेप्रसंगी राहुल यांना त्यांचे भाषण पूर्ण करता आले नव्हते. आज अर्थसंकल्पावर आयोजित चर्चेत त्यांनी त्याची भरपाई केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट लक्ष्य करीत राहुल यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करार करून त्यांनी देश विकल्याचा आरोप केला. 'एपस्टिन फाइल्स'वरूनही राहुल यांनी केंद्रीयमंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावर आरोप केले. राहुल यांच्या आरोपांमुळे संतप्त होऊन सत्ताधारी बाकांवरील किरेन रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, प्रल्हाद जोशी यांच्यासह भाजप सदस्यांनी वारंवार आक्षेप घेत त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला..पंतप्रधानांच्या डोळ्यांत भय'''जुजुत्सु' या मार्शल आर्टमध्ये पकड महत्त्वाची असते. प्रतिस्पर्ध्याला आपण जखडलो गेल्याचे लक्षात आले की तो हार मानतो. या खेळांमध्ये पकड दिसते पण राजकारणात आणि व्यवसायात ती दिसत नाही. ती अदृश्य असते. पंतप्रधानांनी सामान्य परिस्थितीत देश विकला नसता पण अमेरिकेने गळा धरल्याने पंतप्रधानांचा श्वास कोंडला गेला आहे. जिजुत्सुमध्ये गळा धरला की डोळ्यांत भय दिसू लागते. पंतप्रधानांच्या डोळ्यांत भय दिसत आहे. ते नजरेला नजर भिडवू शकत नाहीत. हे भय दोन गोष्टींमुळे असून एक एपस्टिन फाइल्स आणि दुसरे अदानी. अमेरिकेतील खटला अदानी नव्हे तर पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करणारा आहे. ही पूर्ण शरणागती आहे. अमेरिकेत खटला भरला असल्यामुळे भाजपच्या वित्तीय सुरक्षेसाठी १.४ अब्ज भारतीयांच्या भविष्याबाबत पंतप्रधानांनी तडजोड केली आहे,'' असे ते म्हणाले. राहुल गांधी म्हणाले...- आम्ही कोठून तेल घ्यायचे हे अमेरिका ठरवेल- शेतकऱ्यांना प्रथमच वादळास तोंड द्यावे लागेल- मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना चिरडून टाकले- अमेरिकेकडून ऊर्जेचा शस्त्रासारखा वापर होतो- कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (एआय) अनेक दुष्परिणाम-'डॉलर'साठी अमेरिकेचे भारतीय 'डेटा'वर लक्ष्य.