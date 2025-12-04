Rahul Gandhi: ‘जातिनिहाय’बाबत योजना नाही; राहुल गांधी यांची जनगणनेवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका

नवी दिल्ली : ‘‘जातिनिहाय जनगणनेबाबत सरकारकडे ठोस रूपरेषा आणि कालबद्ध योजनाही नाही. मोदी सरकारची जातिनिहाय जनगणना ही देशातील बहुजनांचा उघड उघड विश्वासघात आहे,’’ असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केला आहे. जनगणनेसंदर्भात लोकसभेमध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सरकारकडून देण्यात आलेल्या उत्तराच्या आधारे राहुल गांधींनी ही टीका केली..राहुल गांधींनी जनगणनेची तयारी, त्यासाठीची प्रक्रिया आणि लागणारा कालावधी याबाबत लोकसभेमध्ये काल अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात जनगणनेच्या प्रश्नांचा मसुदा प्रकाशित करणे व त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेणे, तसेच राज्यांमध्ये झालेल्या जातगणनेच्या आधारे त्यांच्या अनुभवाचा विचार करणे याबाबतची विचारणा करण्यात आली होती..गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलेल्या लेखी उत्तराच्या आधारे राहुल गांधींनी सरकारच्या जनगणना प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. राहुल गांधी यांनी याबाबत एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले की, ‘‘संसदेत केंद्र सरकारला जातनिहाय गणनेवर प्रश्न विचारला होता. मात्र त्यांच्याकडून आलेले उत्तर धक्कादायक आहे..ना ठोस रूपरेषा, ना कालबद्ध योजना, ना संसदेत चर्चा ना जनतेशी संवाद. अन्य राज्यांमधील यशस्वी जातिनिहायगणनेच्या रणनितीतून शिकण्याची केंद्र सरकारची इच्छा देखील नाही. मोदी सरकारची ही जातिनिहाय जनगणना म्हणजे देशातील बहुजनांचा उघड उघड विश्वासघात आहे.’’.दोन टप्प्यांत जनगणना होणारगृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले, की २०२७ मध्ये जनगणना दोन टप्प्यांत केली जाणार आहे. पहिल्याटप्प्यात एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत घरांची गणना केली जाईल. त्यानंतर लोकसंख्येची गणना एक मार्च २०२७ या संदर्भ तारखेनुसार फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होईल. .PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.तर संघ राज्यक्षेत्र लडाख आणि जम्मू–कश्मीर, तसेच हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्यांतील जनगणना सप्टेंबर २०२६ मध्ये केली जाईल. त्यासाठीची संदर्भ तारीख एक ऑक्टोबर २०२६ (मध्यरात्री १२ वा.) असेल. त्याचप्रमाणे, जनगणनेची प्रश्नावली विविध मंत्रालये, विभाग, संस्था व जनगणना डेटा वापरकर्ते यांच्याकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार केली जाते. तसेच प्रश्नावलीला अंतिम रूप देण्यापूर्वी तिची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर मूल्यांकन केले जाते, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.