Rahul Gandhi: राजकीय संघर्ष नव्या वळणावर; राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींना खुले आव्हान; ‘हिम्मत असेल तर...!’

New Delhi: परदेशी मदतीच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच पेटले असून, दोन्ही नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. मोदी परदेशी मदतीच्या जोरावर पंतप्रधान झाले आणि त्याच मदतीच्या आधारावर सत्तेत टिकून आहेत, असा आरोप करत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार हल्लाबोल केला. ‘कोणत्याही व्यासपीठावर, कधीही चर्चेला तयार आहे, हिम्मत असेल तर चर्चेला या!’ अशा शब्दांत काँग्रेस राहुल यांनी मोदी यांना आव्हान दिले आहे..भाजपवाल्यांनी जबरदस्तीने व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद केल्याचा राहुल गांधी यांचा आरोप.राहुल यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. ‘देशाशी खोटे बोलणे थांबवा. तुम्ही परदेशी मदतीमुळे पंतप्रधान झालात आणि त्याच मदतीमुळे सत्तेत आहात,’ असा आरोपही त्यांनी केला. देशाची आर्थिक व्यवस्था परदेशी घटकांच्या नियंत्रणाखाली आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर असल्याचा दावाही राहुल यांनी केला. परदेशी समाजमाध्यमांचा पाठिंबाही मोदी यांना मिळत असल्याचे ते म्हणाले. या मुद्द्यांवर खुली चर्चा करण्याचे आव्हान देताना, आपण कोणत्याही व्यासपीठावर आणि कोणत्याही वेळी चर्चेस तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Four State Bypoll Results : राहुल गांधींवर पुन्हा नरेंद्र मोदी भारी, काँग्रेसचा दारूण पराभव, चार राज्यांतील पोटनिवडणुकांचे निकाल हाती आले.मोदींनी काय केले होते आरोप?सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त ३१ ऑक्टोबरला गुजरातमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात मोदी यांनी विरोधकांवर टीका केली होती. विरोधकांनी सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्याऐवजी देशाच्या विकासात अडथळे निर्माण करणारी भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. .परदेशात कोण कोणाला गुप्तपणे भेटत आहे, भारतविरोधी शक्ती कोणाला पाठिंबा देत आहेत आणि समाजमाध्यमांचा वापर अफवा पसरवण्यासाठी होत आहे का, असे प्रश्नही राहुल त्यांनी उपस्थित केले आहेत..मोदी यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना राहुल यांनी आरोपांची दिशा पंतप्रधानांकडे वळवली आहे. त्यामुळे परदेशी प्रभाव, समाजमाध्यमे आणि देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवरील नियंत्रण हे मुद्दे राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. राहुल यांनी पंतप्रधानांना दिलेल्या खुल्या आव्हानावर भाजपकडून अद्याप प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.