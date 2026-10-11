Supreme Court March : राहुल गांधींनी व्हिडिओ शेअर करत दिली देशवासियांना 'चलो दिल्ली'ची हाक; सरन्यायाधीशांकडे दाद मागणार

नवी दिल्ली : दिल्लीत शांततेने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर झालेल्या लाठीमारानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (ट्विटर) थेट व्हिडिओ पोस्ट करत केंद्र सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. "सोमवारी (ता. १२ ऑक्टोबर) संपूर्ण देश सुप्रीम कोर्टावर धडकणार आहे," अशी मोठी घोषणा करत त्यांनी देशवासीयांना #ChaloDilli ची हाक दिली आहे..पक्षाच्या, जातीच्या आणि राज्यांच्या भिंती ओलांडून देशातील तरुण, सर्व विरोधी पक्ष आणि संविधानावर विश्वास ठेवणारे नागरिक एकत्र येत थेट भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) मागण्यांचे निवेदन सादर करणार आहेत.सरन्यायाधीशांकडे या ३ प्रमुख मागण्या :१. 'वोट चोरी' तत्काळ बंद करा : लोकशाहीत मतदारांच्या हक्कांवर होणारा घाला थांबवला जावा.२. 'SIR' मोहिमेला स्थगिती द्या : मतदार याद्यांच्या पडताळणीची संशयास्पद 'एसआयआर' प्रक्रिया तातडीने रोखावी.३. ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा घ्या : निष्पक्षता गमावलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा.."मोदी, शाह, डोवाल आमचा आवाज दाबू शकत नाहीत!"व्हिडिओ संदेशात राहुल गांधी अत्यंत आक्रमक स्वरात म्हणाले, "काल दिल्लीत देशाचा तरुण शांततेने रस्त्यावर उतरला होता; त्यांच्या मनात द्वेष नव्हता तर प्रेम होते. मात्र, त्यांना पोलीस आणि भाजपच्या लोकांनी निर्दयीपणे मारहाण केली. असा भारत आम्हाला नको आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोवाल आणि मोहन भागवत हे भारताचा आवाज कधीही दाबू शकत नाहीत. या भित्र्या लोकांना आता मागे हटावेच लागेल.".Delhi Police Detention Row : "या पोलिसांच्या बसेस आहेत की छळ छावण्या?"; आंदोलक नेहा बोराचा बसमधून व्हिडिओ शेअर करत थेट सवाल!."आम्ही मोहब्बत, बंधुभाव आणि देशभक्तीच्या बळावर एकत्र चालणार आहोत... डरो मत!", असा थेट संदेश देत राहुल गांधींनी या सुप्रीम कोर्ट मोर्चाची घोषणा केल्याने राजधानी दिल्लीत अभूतपूर्व राजकीय संघर्षाचे संकेत मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.