देश

Supreme Court March : राहुल गांधींनी व्हिडिओ शेअर करत दिली देशवासियांना 'चलो दिल्ली'ची हाक; सरन्यायाधीशांकडे दाद मागणार

आंदोलक तरुणांवर लाठीमारानंतर राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर घणाघात; ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा आणि 'SIR' थांबवण्यासाठी विराट मोर्चाची हाक
Rahul Gandhi's 'Chalo Delhi' call to citizens; March to Supreme Court on Monday.

Rahul Gandhi's 'Chalo Delhi' call to citizens; March to Supreme Court on Monday.

Sakal

विनयन वाघमारे
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नवी दिल्ली : दिल्लीत शांततेने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर झालेल्या लाठीमारानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (ट्विटर) थेट व्हिडिओ पोस्ट करत केंद्र सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. "सोमवारी (ता. १२ ऑक्टोबर) संपूर्ण देश सुप्रीम कोर्टावर धडकणार आहे," अशी मोठी घोषणा करत त्यांनी देशवासीयांना #ChaloDilli ची हाक दिली आहे.

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