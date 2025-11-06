Brazilian Model Larissa: मतदानातील '२२' चा मॅजिक! राहुल गांधींचा Viral Claim पाहून ब्राझिलियन मॉडेल म्हणाली, ‘ भारतात हे काय चाललंय?'

हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतचोरी झाल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दाव्याने खळबळ उडाली आहे. राहुल गांधी यांनी बुधवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी हरियाणातील मतदार यादीत ब्राझिलियन मॉडेल लारिसाचा फोटो २२ वेळा वापरल्याचा पुरावा सादर केला. या फोटोखाली 'स्वीटी', 'सीमा', 'सरस्वती' अशी वेगवेगळी नावे लावून २२ वेळा मतदान झाल्याचा दावा त्यांनी केला. यावर आता लारिसाने स्वतः प्रतिक्रिया दिली असून, तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..मतचोरीचे ठोस पुरावेराहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हरियाणात २ कोटी मतदार आहेत, त्यापैकी २५ लाख मतदार बनावट आहेत. "एकाच व्यक्तीचे छायाचित्र वेगवेगळ्या नावांनी ५.२१ लाख वेळा मतदार यादीत आहे," असे ते म्हणाले. यात लारिसाच्या जुन्या फोटोचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, "ही ब्राझिलियन मॉडेल आहे, पण तिचे फोटो हरियाणातील मतदार यादीत २२ वेळा दिसते. हे मतचोरीचे ठोस पुरावे आहेत." काँग्रेसच्या मते, या फसवणुकीमुळे त्यांचा विजय पराभवात बदलला गेला..हा कसला वेडेपणा आहे?या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर लारिसाने एक्स वर पोर्तुगीज भाषेत व्हिडिओ शेअर केला. तिने आश्चर्य व्यक्त करताना म्हटले, "गाईज, मी तुम्हाला एक जोक सांगते. हे खूप भयानक आहे! माझे जुने फोचो वापरत आहात का? मी तर फोटोत खूप तरुण होते, वयाच्या १८-२० वर्षाचा तो फोटो असेल. पण हा माझा फोटो भारतात मतदानासाठी वापरण्यात येत आहे. मला भारतीय दाखवून लोकांना फसण्यात येत आहे. हा कसला वेडेपणा आहे?".बिहार मतदानापूर्वी राहुल गांधींचा 'हायड्रोजन बॉम्ब', केंद्राने कसं मॅनेज केलं, धक्कादायक आरोप अन् पुरावे एका क्लिकवर.ती पुढे म्हणाली, "एक पत्रकार माझ्या कामाच्या ठिकाणी मला फोन करुन माझी प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याने माझ्या इंस्टाग्रामवरही मेसेज पाठवला. मी उत्तर दिले नाही. मात्र माझ्या मित्राने मला भारतात व्हायरल होत असलेला दुसरा फोटो पाठवला. तुम्ही विश्वास ठेवणार नाही!".मी भारतीय निवडणुकीत कशी?लारिसा व्हिडिओत फोटो दाखवत म्हणाले, "हा कसला जगातील वेडेपणा आहे. मी भारतीय निवडणुकीत कशी काय सहभागी झाले? स्वानंद किरकिरे यांनी एआय असिस्टंट चॅट जीपीटीचा वापर करत लारीसाच्या व्हिडिओचा मराठीत अनुवाद केला आहे. तो व्हायरल होत आहे..'सिस्टेमॅटिक मॅनिप्युलेशन'हरियाणा निवडणुकीत भाजपने ४८ जागा जिंकून सत्ता कायम ठेवली, तर काँग्रेसला ३७ जागा मिळाल्या. राहुल गांधी यांनी हे प्रकरण 'सिस्टेमॅटिक मॅनिप्युलेशन' म्हटले असून, निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी दर्शवली. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने आरोप फेटाळले असून, मतदार यादी शुद्धीकरण प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले..मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरलारिसाच्या प्रतिक्रियेमुळे हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे. तिचे जुने मॉडेलिंग फोटो कसे मतदार यादीत आले, याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते प्रियांका गांधी यांनीही एक्सवर लिहिले, "हे मतचोरीचे पुरावे आहेत, लोकशाहीला धोका आहे." भाजपने मात्र हे आरोप 'राजकीय स्टंट' म्हटले आहेत..Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधींच्या 'एच फाइल्स'मधील मत चोरीच्या आरोपानंतर आता नवी अपडेट आली समोर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.