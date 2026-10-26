राहुल गांधी अखेर निर्दोष, अमित शहा मानहानी प्रकरणात सुल्तानपूर कोर्टाचा मोठा दिलासा

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात सुलतानपूर येथील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने निर्दोष ठरवलं आहे. २०१८ मध्ये भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबाबत केलेल्या कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीशी हे प्रकरण संबंधित आहे. या प्रकरणाच्या निकालासाठी राहुल गांधी सोमवारी न्यायालयात हजर राहिले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..मे २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी बंगळुरूमध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांनी अमित शाह यांच्याबाबत केलेली टिप्पणी मानहानीकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. भाजप नेते आणि सुलतानपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष विजय मिश्रा यांनी ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी राहुल गांधी यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राहुल गांधी यांना समन्स बजावलं होतं. त्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी ते सुलतानपूर न्यायालयात हजर झाले होते. त्यावेळी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या दोन जातमुचलक्यांवर त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. राहुल गांधी यांनी आरोप फेटाळून लावत हे सत्ताधारी पक्षाचं षडयंत्र असल्याचं म्हटलं होतं..Rahul Gandhi Accident: राहुल गांधींच्या ताफ्यातील गाड्यांचा अपघात! पाच वाहने आणि रुग्णवाहिकेची धडक .या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान तक्रारदार विजय मिश्रा यांच्या बाजूने विजय मिश्रा, अनिल मिश्रा आणि रामचंद दुबे या तीन साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. राहुल गांधी यांच्या आवाजाचा नमुना घेण्याची मागणी करणारा अर्जही तक्रारदाराने दाखल केला होता. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर सत्र न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही ही मागणी मान्य केली नाही..Rahul Gandhi: मतचोरीची किंमत चुकवावी लागेल; गोव्यातील सभेत राहुल गांधी यांचा घणाघात, सरकारवर काय केले आहेत आरोप?.सुलतानपूरच्या विशेष न्यायालयात यापूर्वीही लोकप्रतिनिधींशी संबंधित अनेक खटल्यांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. माजी मंत्री ओमप्रकाश सिंह, आमदार विनोद सिंह आणि सीताराम वर्मा, तसेच माजी आमदार सफदर रजा, अनूप संडा, संतोष पांडे आणि चंद्रभद्र सिंह यांच्यासह अनेकांना संबंधित प्रकरणांत दिलासा मिळाला होता. या खटल्यांमध्ये आरोप सिद्ध करण्यात अभियोजन पक्षाला यश आलं नव्हतं. आता राहुल गांधींना यांचीही या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.