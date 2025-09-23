Rahul Gandhi: पूरग्रस्त पंजाबला पॅकेज द्या : राहुल गांधी

नवी दिल्ली : पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झालेल्या पंजाबसाठी केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर करावी, या मागणीचा कॉंग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींनी पुनरुच्चार केला आहे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबसाठी जाहीर केलेली १६०० कोटी रुपयांची प्रारंभिक मदत ही एकप्रकारचा अन्याय असल्याचाही आरोप राहुल गांधींनी केला आहे. मागील आठवड्यात १७ सप्टेंबरला राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यांना पत्र लिहून पंजाबसाठी व्यापक मदत पॅकेज जाहीर करण्याची विनंती केली होती. .त्यानंतर आज सोशल मीडिया एक्सवरील पोस्टद्वारे पुन्हा एकदा, पंजाबच्या पॅकेजची आग्रही मागणी केली. या पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटले की पंजाबमध्ये पुरामुळे सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. .अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले १६०० कोटी रुपयांचे प्रारंभिक मदत पॅकेज हे पंजाबच्या जनतेसोबत अन्याय करणारे आहे. पुरामुळे लाखो घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत, चार लाख एकरांहून अधिक क्षेत्रातील पिके नष्ट झाली आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. या परिस्थितीतही पंजाबच्या जनतेने विलक्षण धैर्य आणि जिद्द दाखवली आहे. .Narendra Modi: 'खांद्याला खांदा लावून मदत करू!'पूरग्रस्त राज्यांना मोदींचे आश्वासन, पुनर्वसनासाठी घरकूल योजना...ते पुन्हा एकदा पंजाबला उभे करतील, याची आपल्याला खात्री आहे. पंजाबच्या जनतेला केवळ आधार आणि बळाची गरज आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की त्यांनी तातडीने व्यापक मदत पॅकेज जाहीर करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.