देश

UPI Tax: यूपीआय टॅक्स मागे घेण्याचं राहुल गांधींचं आवाहन; इंदिरा गांधींचा दाखला देत पंतप्रधान मोदींवर घणाघात

Leader of Opposition Attacks PM Modi Over Digital Payment Charges and Surrender to US Interests: "मोदीजींची संकल्पनाच पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यांचा कल नेहमी बदलत रहातो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर थेट लोटांगण घालून पूर्णपणे शरणागती पत्करायची, असेच त्यांनी ठरवले आहे.''
upi payment

upi payment

esakal

संतोष कानडे
Updated on

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी यूपीआय व्यवहारांवर कर आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. या मुद्द्यावर भाष्य करताना त्यांनी देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा संदर्भ दिलाय. पंतप्रधान मोदींनी यूपीआयवर लावलेला कर तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Payment
tax
UPI
Marathi News Esakal
www.esakal.com