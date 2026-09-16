UPI Tax: यूपीआय टॅक्स मागे घेण्याचं राहुल गांधींचं आवाहन; इंदिरा गांधींचा दाखला देत पंतप्रधान मोदींवर घणाघात

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी यूपीआय व्यवहारांवर कर आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. या मुद्द्यावर भाष्य करताना त्यांनी देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा संदर्भ दिलाय. पंतप्रधान मोदींनी यूपीआयवर लावलेला कर तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवार, दि. १६ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक व्हिडिओ पोस्ट शेअर करत केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. व्हिडिओमध्ये त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या एका जुन्या विधानाचा उल्लेख केला..Team India Update: वरुण चक्रवर्तीच्या जागी आशियाई स्पर्धेसाठी DC चा ऑल राऊंडर; IND vs WI मालिकेत हार्दिक पांड्याचे खेळणे अवघड.राहुल गांधी म्हणाले, "एकदा इंदिराजींना विचारण्यात आले होते की त्यांचा कल नेमका कोणत्या बाजूला आहे—डावीकडे की उजवीकडे? त्यावर उत्तर देताना इंदिराजी म्हणाल्या होत्या की त्यांचा कल कोणत्याही एका बाजूला झुकलेला नसून त्यांची भूमिका थेट आणि सरळ आहे"..या संदर्भावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, "मोदीजींची संकल्पनाच पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यांचा कल नेहमी बदलत रहातो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर थेट लोटांगण घालून पूर्णपणे शरणागती पत्करायची, असेच त्यांनी ठरवले आहे..मुंबई-नाशिक हायवेवर अपघात, एकाच कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू, देवदर्शनाहून परतताना २ वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकला गाडीची धडक.केंद्र सरकारने यूपीआयवर टॅक्स लावून आणि अमेरिकेला मोठा आर्थिक फायदा मिळवून देत भारतातील प्रत्येक सामान्य नागरिकावर अप्रत्यक्ष कराचा बोजा लादला आहे". देशातील कोट्यवधी जनतेवर परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाला विरोध करत राहुल गांधी यांनी हा यूपीआय टॅक्स त्वरित रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.