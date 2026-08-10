Rahul Gandhi: अमित शाहांकडे राजीनामा अन् मोदींकडे माफीची मागणी; राहुल गांधींचं खुलं आव्हान, नेमकं काय म्हणाले?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आहे. यावेळी गृहमंत्री अमित शाह त्यांच्या निशाण्यावर आहेत. विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचे आदेश कोणी दिले, याचे उत्तर अमित शाह यांनी पुढे येऊन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. एका पत्रकार परिषदेदरम्यान, काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले, "अमित शाह संसदेत येऊन सर्वसाधारण विषयांवर भाषण देतील की नाही, हा प्रश्न नव्हता. .राहुल गांधी म्हणाले की, प्रश्न नेहमीच हा राहिला आहे की, दिल्लीत आमच्या तरुणांवर झालेल्या गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले, हे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. पेलेट गनने गोळीबार करण्यात आला, विद्यार्थ्यांना खिळे असलेल्या काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली. त्यांनी हे स्पष्ट केले पाहिजे. त्यांनी याचे आदेश दिले होते की नाही? जर त्यांनी आदेश दिला असेल, तर ते आपल्या मुलांवर गोळीबार केल्याबद्दल दोषी आहेत. आणि जर त्यांना या घटनेची माहिती नसेल, तर ते अकार्यक्षम आहेत. दोन्ही परिस्थितीत त्यांनी राजीनामा द्यावा. हा चर्चेचा विषय होता. .Gen-Zचा जलवा, पहिल्यांदाच ‘वंदे मातरम्’चा जयघोष अन्... यंदा लाल किल्ल्यावर मोठे बदल दिसणार; ८०व्या स्वातंत्र्यदिनी काय खास होणार?.राहुल म्हणाले की, शाह यांनी उत्तर दिलेच पाहिजे आणि जर त्यांनी उत्तर दिले नाही, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. दुसरे म्हणजे, जे घडले त्यासाठी पंतप्रधानांनी माफी मागावी. तिसरा मुद्दा राम मंदिरातील चोरीचा होता. पंतप्रधानांच्या अगदी जवळच्या लोकांनी राम मंदिरात चोरी केली. पंतप्रधान मोदींनी यावर उत्तर दिले पाहिजे. हे तीन मुद्दे आहेत. तर आता अमित शाह अचानक म्हणत आहेत की ते बोलायला तयार आहेत..लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले, "त्यांच्या खोट्या आरोपांमध्ये आम्हाला रस नाही. त्यांनी आमच्या मुलांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले होते का, यात आम्हाला रस आहे. सर्वप्रथम, त्यांनी हे पूर्णपणे स्पष्ट केले पाहिजे. तरच कोणतीही चर्चा होऊ शकते. हीच परिस्थिती आहे आणि विरोधी पक्षाची हीच मागणी आहे. आम्ही गेल्या १५ दिवसांपासून हीच मागणी करत आहोत. अमित शाह यांच्यात संसदेत येऊन आमच्यासमोर उभे राहण्याचे धाडस नाही. गेल्या १५ दिवसांत त्यांनी हेच दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह या दोघांमध्येही ते धाडस नाही.".Amit Shah: विरोधकांसमोर मोदी सरकार झुकलं! विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जबाबत अमित शहा संसदेत देणार निवदेन, नेमकं काय घडतंय?.झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनाबाबत राहुल गांधी म्हणाले की, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि त्यांच्या समस्या तात्काळ सोडवाव्यात. झारखंडमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि केवळ संवादातूनच तोडगा निघू शकतो. झारखंड सरकारने या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि प्रत्येक समस्या तात्काळ सोडवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.