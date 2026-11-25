काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधातील कथित बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाचे आधीचे आदेश रद्द करत संपूर्ण प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवले आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. बुधवारी (२५ नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला..राहुल गांधी यांच्याविरोधात कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ता एस. विघ्नेश शिशिर यांनी याचिका दाखल केली होती. राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या प्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यासाठी काही कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली होती..Rahul Gandhi Press Statement : केंद्रातील काही मंत्री आमच्या संपर्कात; पुढील आठ महिन्यांत परिणाम दिसतील, राहुल गांधींच्या खळबळजनक दाव्याने चर्चा.या याचिकेवर सुनावणी करताना मे २०२६ मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने सीबीआय आणि ईडीला तक्रारीतील आरोपांची कायद्यानुसार पडताळणी करण्यास सांगितले होते. या प्रक्रियेत झालेल्या प्रगतीची माहितीही न्यायालयाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, पुढे सीबीआयने २० जुलै रोजी सादर केलेल्या उत्तरावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. तपासाच्या प्रगतीबाबत पुरेशी माहिती नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत वरिष्ठ अधिकाऱ्याला नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. याच आदेशांविरोधात राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती..सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. संबंधित प्रकरणात राहुल गांधी यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधीच देण्यात आली नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांच्या विरोधात निर्देश देणे योग्य नसल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा मुद्दा विचारात घेत अलाहाबाद हायकोर्टाचे आधीचे आदेश रद्द केले. तसेच राहुल गांधी यांनाही या प्रकरणात पक्षकार करण्यास सांगितले. आता हायकोर्टात नव्याने सुनावणी होईल आणि राहुल गांधी यांना आपली बाजू मांडता येईल..Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या ४८ प्रश्नांच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? कपिल सिब्बल यांनी केली 'ही' मागणी.दरम्यान, राहुल गांधी यांच्यावरील बेहिशेबी मालमत्तेचे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. सुप्रीम कोर्टानेही या आरोपांबाबत दोष किंवा निर्दोषत्वाचा अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणीत हायकोर्ट काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.