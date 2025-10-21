देश

Rahul Gandhi : 'राहुलजी! लवकर लग्न करा... आम्ही मिठाईच्या ऑर्डरची वाट पाहतोय'; राहुल गांधींचा 'तो' व्हिडिओ व्हायरल

Rahul Gandhi Visits Historic Ghantewala Sweet Shop in Old Delhi : राहुल गांधींनी जुन्या दिल्लीतील घंटेवाला मिठाईच्या दुकानाला भेट देत दिवाळी साजरी केली. लग्नावरून दुकानमालकाने केलेल्या विनोदी टिप्पणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
बाळकृष्ण मधाळे
नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवारी दिवाळीच्या निमित्ताने जुन्या दिल्लीतील ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई दुकानात पोहोचले. त्यांनी येथे दिवाळीच्या शुभेच्छा देत देशवासीयांना आनंदाचा संदेश दिला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी स्वतः इमरती आणि बेसनाचे लाडू बनवण्याचाही प्रयत्न केला. यावेळी त्यांच्या लग्नावर आधारित एक मजेदार प्रसंग घडला असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

