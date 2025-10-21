Rahul Gandhi : 'राहुलजी! लवकर लग्न करा... आम्ही मिठाईच्या ऑर्डरची वाट पाहतोय'; राहुल गांधींचा 'तो' व्हिडिओ व्हायरल

नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवारी दिवाळीच्या निमित्ताने जुन्या दिल्लीतील ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई दुकानात पोहोचले. त्यांनी येथे दिवाळीच्या शुभेच्छा देत देशवासीयांना आनंदाचा संदेश दिला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी स्वतः इमरती आणि बेसनाचे लाडू बनवण्याचाही प्रयत्न केला. यावेळी त्यांच्या लग्नावर आधारित एक मजेदार प्रसंग घडला असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे..'राहुलजी! लवकर लग्न करा…'घंटेवाला दुकानाचे मालक सुशांत जैन राहुल गांधींना पाहून अतिशय आनंदित झाले. त्यांनी हसत म्हणाले, “तुमच्या लग्नाच्या मिठाईची ऑर्डर आम्ही घेणार आहोत; पण त्यासाठी तुम्ही लवकर लग्न करा.” हे ऐकून राहुल गांधीही हसले आणि वातावरण हलकंफुलकं बनलं..राहुल गांधींच्या साधेपणाचं कौतुकया संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी त्यावर विनोदी कमेंट्स केल्या असून काहींनी राहुल गांधींच्या साधेपणाचं कौतुक केलं आहे..दुकानात बेसन लाडू बनवण्याचा प्रयत्नराहुल गांधींनी X (ट्विटर) वर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी लिहिलंय, “दिवाळीचा खरा गोडवा केवळ थाळीमध्ये (ताट) नाही, तर नातेसंबंध आणि समुदायात आहे.” दरम्यान, राहुल गांधींनी जुन्या दिल्लीतील ऐतिहासिक घंटेवाला दुकानात इमरती आणि बेसन लाडू बनवण्याचाही प्रयत्न केला, आणि या दुकानाचा गोडवा अजूनही तसाच शुद्ध, पारंपरिक आणि हृदयस्पर्शी असल्याचंही ते म्हणाले..सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरलसुशांत जैन यांनी सांगितलं, की त्यांनी राहुल गांधींची आजी इंदिरा गांधी, वडील राजीव गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांना मिठाई पुरवली आहे. ते म्हणाले, “आता राहुलजींच्या लग्नाची मिठाई देण्याची आमची वेळ आली आहे.” ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, अनेकांनी राहुल गांधींच्या या साधेपणाचं कौतुक केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.