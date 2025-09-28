देश

Rahul Gandhi : राहुल गांधींचा दक्षिण अमेरिका दौरा; चार देशांतील नेत्यांशी संवाद

South America Tour : राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकेतील चार देशांच्या दौऱ्यावर असून ते तिथल्या नेते, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांशी संवाद साधणार आहेत.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस नेते राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकेतील चार देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. दौऱ्यात ते राजकीय नेते, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांशी संवाद साधतील, असे काँग्रेसतर्फे सांगण्यात आले. मात्र दौरा कालावधीबाबत पक्षाने मौन पाळले.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
america
education
student

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com