Rahul Gandhi: ‘एपस्टीन’चा वापर करून सहीसाठी दबाव; भारत-अमेरिका करारावरून राहुल गांधी यांचा पंतप्रधानांवर आरोप

कन्नूर (केरळ) : ''अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'एप्स्टीन फाईल्स'चा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारत-अमेरिका व्यापार करारावर सही करण्यास भाग पाडले,'' असा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केला. या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचा बळी जाईल, असाही दावा त्यांनी केला. कन्नूर जिल्ह्यातील पेरावूर येथील शेतकरी अधिवेशनात ते बोलत होते..राहुल म्हणाले, ''शेतकरी हा भारताचा महत्त्वाचा आणि पायाभूत व्यवसाय आहे, हे सरकारला समजत नाही. आयटी आणि इतर क्षेत्रांवर मोठ्या घोषणांचा वर्षाव होतो; पण पाया मजबूत नसेल तर काहीही उभे राहू शकत नाही. जर तुम्ही पाया मजबूत केला नाही, तर काहीही बांधता येणार नाही. शेतकऱ्याला ना आदर मिळतो ना संरक्षण. आपण रोज अन्न खातो; पण ते आपल्या ताटात कोण ठेवतो हे लक्षात ठेवले जात नाही..India US Trade Deal: अमेरिका-भारत व्यापार करार: ट्रम्प यांच्या अटींवर भारताची मान्यता.शेतकऱ्यासाठी काहीही केले जात नाही. पंतप्रधानांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांसोबत केलेला करार हाच पाया उद्ध्वस्त करण्यासारखा आहे. भारतीय शेतकरी कमी क्षमतेचे शेतकरी आहेत. अमेरिकी शेतकऱ्यांकडे प्रचंड शेतजमिनी आहेत आणि उच्च यांत्रिकीकरण आहे. भारतीय बाजारपेठा अमेरिकी कंपन्यांसाठी खुल्या करणे हा गुन्हा आहे..कोणत्याही पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकी शेतकऱ्यांना सोयाबीन, भाजीपाला आणि फळे भारतात विकण्याची परवानगी दिली नसती. या करारामुळे भारतीय शेतीचा पाया उद्ध्वस्त होईल. हरित क्रांती आणि श्वेत क्रांती शेतकऱ्यांसाठी येथे झाली होती, याची आठवण या सरकारला नाही.''.दरम्यान, ''भारत-अमेरिका करार शेतीवरील मतभेदांमुळे चार महिन्यांपासून अडकला होता. भारतीय सरकारला शेती अमेरिकन कंपन्यांसाठी खुली करायची नव्हती. काहीही पुढे सरकत नव्हते आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष पंतप्रधानांना धमकावत होते. एपस्टीन फाइलवरून एकच गदारोळ उठला आहे. त्या अमेरिकेच्या सरकारकडे असून, त्यामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांबद्दल माहिती असल्याचा आरोप आहे. या फाईलची धमकी दाखवून पंतप्रधानांकडून करारावर सही करून घेण्यात आली,'' असा दावाही त्यांनी केला..Rahul Gandhi : 'भारतमाते'ला विकले; राहुल गांधी यांचा केंद्र सरकारवर हल्ला.'शेतकऱ्यांचा बळी जाईल'''अदानी समूहाविरुद्ध अमेरिकेत केस दाखल झाली आहे आणि ती पंतप्रधानांशी संबंधित आहे. भारतीय शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात आहे. जेणेकरून पंतप्रधान स्वतःचे आणि भाजपच्या आर्थिक रचनेचे संरक्षण करू शकतील. काँग्रेस भारतीय आणि केरळमधील शेतकऱ्यांचा बळी देणार नाही, त्याविरोधात आवाज उठवेल,'' असे राहुल गांधी म्हणाले.