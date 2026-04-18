Rahul Gandhi FIR प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टाने स्वतःचाच आदेश थांबवला, नेमकं काय घडलं?

राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपात एफआयआर दाखल करण्यासंबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. लखनऊ खंडपीठाने हा निर्णय घेतला असून, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कायद्याशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण वळण निर्माण झाले आहे..याचिकेत प्रस्तावित आरोपीला नोटीस बजावणे अनिवार्यआज (शनिवार) उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर झालेल्या आदेशानुसार, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या वकिलांना स्पष्टपणे विचारण्यात आले होते की, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावणे गरजेचे आहे का. सर्व वकिलांनी एकमताने सांगितले की, नोटीस बजावण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर खुल्या न्यायालयात एफआयआर नोंदवण्यासाठीचा सविस्तर आदेश पारित करण्यात आला. मात्र, हा आदेश टंकलिखित करून त्यावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने २०१४ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळल्यानंतर केवळ पुनरीक्षण याचिका दाखल करता येते आणि अशा याचिकेत प्रस्तावित आरोपीला नोटीस बजावणे अनिवार्य असते..अंतिम निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाहीया कायदेशीर पार्श्वभूमीचा विचार करता, पहिल्या प्रतिवादी म्हणजे राहुल गांधी यांना नोटीस बजावल्याशिवाय प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सदर आदेशाला स्थगिती देऊन पुढील सुनावणी २० एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे..या प्रकरणाची मुळातून माहिती पाहिली तर, कर्नाटकचे रहिवासी एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित ही संपूर्ण कारवाई सुरू झाली होती. याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांच्यावर भारतीय दंड संहिता, शासकीय गुप्तता कायदा, परदेशी नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट कायदा यांसारख्या विविध कायद्यांखाली अनेक गंभीर आरोप लावले आहेत. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि न्यायालयाने एफआयआर नोंदवावा, अशी मागणी केली होती. प्रथम ही तक्रार रायबरेली येथील विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्या विनंतीनुसार १७ डिसेंबर २०२५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने हे प्रकरण रायबरेलीहून लखनौ येथे हस्तांतरित केले. त्यानंतर २८ जानेवारी २०२६ रोजी लखनौ येथील विशेष न्यायालयाने याचिका फेटाळली. या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती..स्वतःच्याच आदेशाला स्थगितीशुक्रवारी उच्च न्यायालयाने खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेऊन एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायमूर्तींनी २०१४ च्या पूर्णपीठ निर्णयाचा संदर्भ देत स्वतःच्याच आदेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पुन्हा एकदा नोटीस बजावण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रित झाली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून आरोपीला नोटीस देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंची बाजू समोर येऊ शकेल..या घटनाक्रमामुळे काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या राजकीय जीवनात एक नवे कायदेशीर आव्हान निर्माण झाले आहे. याचिकाकर्त्याने लावलेल्या आरोपांमध्ये दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा मुख्य आहे. मात्र, न्यायालयाने प्रक्रियेची शुद्धता राखण्यासाठी स्वतःच्या आदेशात बदल करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आता २० एप्रिल रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत नोटीस बजावण्याच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.