देश

Rahul Gandhi: ''माझ्याविरोधात 45 एफआयआर आहेत, 100 पाहिजेत...'' राहुल गांधींनी सुरु केला रस्त्यावरचा एल्गार

Rahul Gandhi FIR Remark: 'इंडिया' आघाडीचे खासदार जनपथ परिसरातील 'सागर रत्ना' रेस्टॉरंटबाहेर एकत्र आल्यानंतर तेथून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर असलेल्या जंतर-मंतरच्या दिशेने रवाना झाले...
rahul gandhi

rahul gandhi

esakal

संतोष कानडे
Updated on

INDIA bloc protest: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांचे आंदोलन सुरूच असून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या एका वक्तव्याने या आंदोलनातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. आपल्याविरोधात आधीच ४५ गुन्हे दाखल असून आपण अशा कारवायांना मुळीच घाबरत नसल्याचे राहुल गांधींनी स्पष्ट केले आहे.

Loading content, please wait...
Congress
Rahul Gandhi
FIR
delhi
Protest
Marathi News Esakal
www.esakal.com