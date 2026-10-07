Rahul Gandhi: ''माझ्याविरोधात 45 एफआयआर आहेत, 100 पाहिजेत...'' राहुल गांधींनी सुरु केला रस्त्यावरचा एल्गार

INDIA bloc protest: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांचे आंदोलन सुरूच असून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या एका वक्तव्याने या आंदोलनातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. आपल्याविरोधात आधीच ४५ गुन्हे दाखल असून आपण अशा कारवायांना मुळीच घाबरत नसल्याचे राहुल गांधींनी स्पष्ट केले आहे.."माझ्यावर ४५ गुन्हे दाखल आहेत, मला १०० गुन्हे हवे आहेत," असे म्हणत राहुल गांधींनी १०० गुन्हे नोंदवले जाणे हे आपल्यासाठी एखाद्या पदकासारखे असेल आणि आपण या लढ्यातून कदापि मागे हटणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला..Manchar News : मंचर जवळ निघोटवाडी पुलाजवळ दोन पिस्तुले, चार काडतुसे जप्त; परराज्यातील आरोपीला अटक, एका आरोपीचा शोध सुरु.दरम्यान, 'इंडिया' आघाडीचे खासदार जनपथ परिसरातील 'सागर रत्ना' रेस्टॉरंटबाहेर एकत्र आल्यानंतर तेथून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर असलेल्या जंतर-मंतरच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या भागात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सर्व मार्गांवर बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे..सध्या नवी दिल्ली परिसरात जमावबंदी लागू आहे. पोलिसांनी आधीच स्पष्ट केले होते की, खासदारांना जंतर-मंतर, कॅनॉट प्लेस किंवा विंडसर पॅलेसच्या दिशेने पुढे जाण्यास रोखले जाईल. नेत्यांनी जंतर मंतरच्या दिशेने कूच केली परंतु पोलिसांनी सर्वांनाच अडवलं. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह नेत्यांनी रस्त्यावर झोपून ठिय्या आंदोलन सुरु केलं..सध्या काय करते 'फॉरेनची पाटलीण' मधली जेनिफर? योगगुरूशी केलं लग्न, नावही बदललं, फोटो पाहून ओळखणं झालंय कठीण .विरोधकांचे हे आंदोलन प्रामुख्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सुरू आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे..निवडणूक प्रक्रियेवर उपस्थित झालेल्या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत आणि ज्ञानेश कुमार यांनी तत्काळ पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. यावर बोलतानाच राहुल गांधींनी आपल्यावरील गुन्ह्यांचा उल्लेख करत १०० एफआयआर नोंदवले गेले तरी मागे हटणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली.