Rahul Gandhi: राहुल गांधींनी बिहार मधल्या युवकाला का दिली नवी मोटारसायकल? झाले मोठे आरोप

पाटणा, ता. २ (पीटीआय) : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यातील एका युवकाला नवी मोटारसायकल भेट दिली. शुभम सौरभ असे या युवकाचे नाव असून, 'व्होटर अधिकार यात्रे'दरम्यान त्याची दुचाकी हरवली होती. काँग्रेस पक्षाच्या 'एक्स'वरील हँडलवरून याबाबतचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. .काँग्रेसने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सौरभ यांनी आपली कहाणी सांगत राहुल गांधींकडून मिळालेल्या नव्या मोटारसायकलच्या किल्ल्या दाखवत, त्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. .सौरभ म्हणाले, ''राहुल गांधींनी दरभंगामध्ये मोटारसायकल रॅली काढली तेव्हा मी माझी दुचाकी त्यांच्या सुरक्षारक्षकांना दिली होती. मात्र नंतर ती हरवल्याचे कळल्यावर मी खूप खिन्न झालो. मात्र, नंतर राहुल गांधी हे मला १ सप्टेंबर रोजी पाटण्यात नवी मोटारसायकल देणार आहेत, असे मला वतीने कळविण्यात आले आणि त्यानुसार 'व्होटर अधिकार यात्रेच्या सांगता मोर्चावेळी गांधी मैदानाकडे जाताना राहुल गांधी यांनी मला नव्या मोटारसायकलची चावी सुपूर्त केली.