Gig Workers : गिग कामगार देशाच्या प्रगतीतील भागीदार; राहुल गांधींकडून कामगारांच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित

हैदराबाद: तेलंगण सरकारने विविध प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्या ‘गिग’ कामगारांच्या कल्याणासाठी केलेला कायदा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी या कामगारांना समर्पित केला. हे कामगार अर्थव्यवस्थेचा पाया असून, देशाच्या प्रगतीतील भागीदार आहेत, असे त्यांनी म्हटले. भाजप अन् राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेत अदानी-अंबानी यांसारख्या बड्या भांडवलदारांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाते, तर कामगारांना वेठबिगारांसारखी वागणूक दिली जाते, असा आरोपही त्यांनी केला..राहुल गांधी यांनी शिल्परामम कला व सांस्कृतिक केंद्रापासून जयाभेरी मैदानापर्यंत गिग कामगारांसोबत दुचाकी रॅलीत सहभाग घेतला. एका महिला कामगाराच्या दुचाकीवर मागे बसून त्यांनी रॅलीत सहभाग घेतल्यानंतर कामगारांना संबोधित केले. ते म्हणाले, की विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कामगारांना दिलेले आश्वासन काँग्रेसने पूर्ण केले आहे. राज्य सरकारने कायदा करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि संरक्षण दिले आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. या कायद्यानुसार कामगारांना पाच लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि दहा लाख रुपयांचा आरोग्य विमा मिळणार आहे. तसेच हैदराबादसह अन्य शहरांत वाय-फाय सुविधायुक्त विश्रांती केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत..मोठ्या कंपन्या आणि समाजमाध्यमे माहितीच्या आधारे प्रगती करत असताना कामगारांना मात्र स्वतःच्या कामाचा आणि कमाईचा तपशील पाहण्याची संधी मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले. या कायद्यामुळे कामगारांना त्यांच्या कामाशी संबंधित माहितीवर अधिकार मिळेल. प्रत्येक व्यवहारातून मिळणाऱ्या कमाईतील एक टक्का रक्कम त्यांच्या भविष्यातील सुरक्षेसाठी बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याचेही राहुल यांनी स्पष्ट केले..भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेनुसार कामगारांनी २४ तास काम करावे, कष्ट करावेत; मात्र त्यांच्या मेहनतीचा फायदा अब्जाधीशांना मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. याउलट काँग्रेस कामगारांना देशाच्या प्रगतीतील भागीदार मानते आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. आपण, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि तेलंगणा सरकार कामगारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली..मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी हा कायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना समर्पित केला. राहुल गांधी यांच्या सूचनेनुसारच हा कायदा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे यांनी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात मदत केली. कामगारांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच कायदा तयार करण्यात आल्याचेही रेड्डी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.