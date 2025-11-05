Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधींच्या 'एच फाइल्स'मधील मत चोरीच्या आरोपानंतर आता नवी अपडेट आली समोर!

New Update Emerges After Vote Theft Allegations : काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या "एच फाइल्स" प्रेझेंटेशनमध्ये दावा केला आहे की हरियाणात ब्राझिलियन मॉडेलच्या नावावर २२ मते नोंदली गेली आहेत. मॉडेलने तिचे नाव बदलून हरियाणात २२ मते टाकली. तिने कधी सीमा म्हणून, कधी स्वीटी म्हणून तर कधी सरस्वती म्हणून मतदान केले. काँग्रेस दावा करत आहे की या मॉडेलचे नाव मॅथियस फेरो आहे.
तर आता बिहारमधील निवडणुकीच्या वातावरणात सोशल मीडियावर ब्राझिलियन मॉडेल असलेल्या मतदार ओळखपत्रावरून वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात इंडिया टुडेने यातील एक मतदार असलेल्या पिंकी यांचा शोध घेतला आहे, ज्यांच्या मतदार कार्डवर हा अजब फोटो छापला गेला होता. मात्र या दोन्ही कुटुंबांनी मतदान चोरीच्या आरोपांना स्पष्टपणे फेटाळले आहे.
मतदार पिंकी यांनी त्यांची बाजू मांडली व स्पष्टपणे सांगितले की त्यांनी स्वतः मतदान केले आणि कोणतीही मतदान चोरी झालेली नाही. एवढंच नाहीतर त्यांनी स्पष्ट केले की मतदार कार्डवरील चूक तिची नाही तर निवडणूक कार्यालयाची किंवा बीएलओची होती.
तसेच त्यांनी सांगितले की, "मी २०२४ च्या निवडणुकीत माझ्या मतदार स्लिप आणि आधार कार्डचा वापर करून मतदान केले. चूक माझी नाही. जेव्हा पहिल्यांदा चूक आढळली तेव्हाच आम्ही दुरुस्तीसाठी अर्ज केला होता." तर पिंकीच्या कुटुंबातील सदस्यांनी मतचोरीचा आरोप हा प्रोपोगंडा असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की, पिंकीने स्वत:च मतदान केले आहे.
