Rahul Gandhi: अखेर पडला राहूल गांधींचा हायड्रोजन बॉम्ब! मोबाईलवर OTP आले आणि काँग्रेसचे मतदार डिलीट झाले, कशी झाली वोट चोरी
Rahul Gandhi press conference on voter list deletion, BJP role, and Election Commission allegations | राहूल गांधींनी निवडणूक आयोगावर मत चोरीचे गंभीर आरोप केले; दलित, ओबीसी मतदारांचे नाव डिलीट, पुरावे सादर.
काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी आज दिल्लीतील इंदिरा भवन सभागृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोपांचा भडिमार केला. मतदार यादीतून दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी मतदारांची नावे मुद्दामहून वगळली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. “माझ्याकडे 100 टक्के पुरावे आहेत,” असा दावा करत त्यांनी निवडणूक आयोग मुख्य आयुक्त चोरांना पाठीशी घालत असल्याचा घणाघाती आरोप केला.