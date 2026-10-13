Rahul Gandhi: काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयातच फजिती? राहुल गांधींच्या SIR याचिकेत १४ त्रुटी, २२० रुपयेही कमी; सुनावणीच रखडली!

नवी दिल्ली : मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाविरोधात (SIR) विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अद्याप सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झालेली नाही. याचिका दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला एकूण १४ त्रुटी आढळल्या आहेत. यामध्ये नऊ नेत्यांच्या मुखत्यारपत्रांवरील सह्या नसणे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ओळखपत्राची स्पष्ट प्रत उपलब्ध नसणे आणि न्यायालयीन शुल्कात २२० रुपयांची कमतरता असणे, अशा आक्षेपांचा समावेश आहे..सोमवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी इंडिया आघाडीतील नेत्यांसह सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. या वेळी मंडी हाऊस ते सर्वोच्च न्यायालयादरम्यानच्या परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. एसआयआरविरोधात घोषणाबाजी सुरू असतानाच राहुल गांधी यांच्या कायदेशीर पथकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, सायंकाळी उशिरा ही याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध न झाल्याचे स्पष्ट झाले..नऊ नेत्यांच्या मुखत्यारपत्रांवर सह्या नाहीतसर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने नोंदवलेल्या आक्षेपांपैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या मुखत्यारपत्रांशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ते क्रमांक तीन ते अकरा यांची मुखत्यारपत्रे उपलब्ध नसल्याचे तसेच संबंधित कागदपत्रांवर सह्या नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.या नऊ नेत्यांमध्ये सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, एम.ए. बेबी, डी. राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुळे आणि ई.टी. मोहम्मद बशीर यांचा समावेश आहे. मुखत्यारपत्राद्वारे याचिकाकर्ता आपल्या वकिलाला न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी आणि आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिकृत करतो..Rahul Gandhi : ज्ञानेश कुमार यांनी माफीचा साक्षीदार व्हावे! राहुल गांधींचा मोर्चाआधी मोठा इशारा, 'एसआयआर' मधील खरे गुन्हेगार दुसरेच.. .खर्गे यांच्या ओळखपत्राची प्रत आणि शुल्कावर आक्षेपकाँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ओळखपत्राची सुस्पष्ट आणि वाचता येईल अशी प्रत सादर करण्यास रजिस्ट्रीने सांगितले आहे. याशिवाय, याचिकेसाठी जमा केलेल्या न्यायालयीन शुल्कात २२० रुपयांची तूट आढळली आहे. याचिकेसोबत जोडलेल्या काही कागदपत्रांच्या अस्पष्ट प्रतींवरही आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.याचिकेत संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाद मागण्यात आली आहे. मात्र, निवडणूक आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित करून रजिस्ट्रीने त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे..निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रतींची मागणीएसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळण्यासंबंधी निवडणूक आयोगाने २४ जून २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयाशी संबंधित कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रती पेन ड्राइव्हमध्ये सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.इंडिया आघाडीने आपल्या याचिकेत एसआयआरसंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची संपूर्ण नोंद न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये एसआयआर सुरू करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित फायली, बैठकांचे अजेंडे, कामकाजाचे इतिवृत्त आणि निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप यांचा समावेश आहे. रजिस्ट्रीने नोंदवलेल्या १४ त्रुटींची पूर्तता होऊन याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही..Rahul Gandhi: राहुल गांधींचा मोठा दावा! म्हणाले, ''मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे मला मेसेज येतात..''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.