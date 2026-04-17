Rahul Gandhi : पंतप्रधान आणि मला तर बायकोसुद्धा नाही... ; राहुल गांधी असे काय म्हणाले ज्यामुळे सभागृहात हास्यकल्लोळ झाला?

नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर बोलताना एक अशी टिप्पणी केली की, संपूर्ण सभागृह हास्यकल्लोळाने भरून गेले. महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू करताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्वतःबद्दल एक विनोदात्मक विधान केले, ज्यामुळे सभागृहातील वातावरण एकदम हलके झाले..विधेयकावर भाषणासाठी उभे राहिलेल्या राहुल गांधी यांना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी मध्येच थांबवले. "तुमच्या हाताला काय झाले?" असे विचारल्यावर राहुल यांनी सांगितले की, त्यांना दुखापत झाली आहे. त्यानंतर त्यांनी अध्यक्षांचे आभार मानले आणि आपले भाषण पुढे चालू केले.राहुल गांधी म्हणाले, "आजच्या काळात महिला राष्ट्रीय पातळीवर मध्यवर्ती शक्ती बनल्या आहेत आणि त्या प्रेरणादायी शक्ती म्हणूनही उभ्या आहेत." काँग्रेसचे खासदार येथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनी महिलांकडून खूप काही शिकल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येकाच्या आयुष्यात माता, बहिणी, पत्नी आणि इतर रूपांत महिला येतात. "महिलांनी आमच्या जीवनावर प्रचंड प्रभाव टाकला आहे. मात्र पंतप्रधान आणि मला तर बायकासुद्धा नाहीत," असे ते म्हणाले. हे ऐकताच सभागृहात जोरदार हास्याची लाट उसळली. राहुल गांधी स्वतःही हसले आणि वातावरण बरेचसे हलके झाले..यावेळी राहुल यांनी पुढे स्पष्ट केले, "मला या बाबतीत तो अनुभव नाही, पण महिलांच्या इतर रूपांनी माझ्यावर खूप खोलवर प्रभाव टाकला आहे." आपल्या बहिणी प्रियांका गांधी यांचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "काल जेव्हा ती भाषण देत होती, तेव्हा तिने पाच मिनिटांत ते साध्य केले जे मी वीस वर्षांत करू शकलो नाही." यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या चेहऱ्यावरही हास्य फुलले..आपल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी आपल्या आजी, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचाही गौरवपूर्ण उल्लेख केला. "आजींनी मला भीतीशी लढायला शिकवले," असे ते म्हणाले. त्यांनी सत्य आणि अहिंसेचे धडे आपल्याला आजींकडून मिळाल्याचे सांगितले. बालपणीचा एक किस्सा सांगताना राहुल यांनी भीतीवर प्रकाश टाकला आणि सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधला. "हे सरकारही तसेच घाबरलेले आहे. त्यांना अंधारात जायचे नाही, म्हणजे समस्या टाळायची आहे. खरे उपाय हवे असतील तर त्यांच्या पलीकडे जावे लागेल," अशी टीका त्यांनी केली..महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा उपस्थित करताना राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या विधेयकाचा महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही. २०२३ मध्ये याच सभागृहात मंजूर झालेले हे विधेयक आहे. सरकार ओबीसी बांधव-भगिनींना त्यांचे हक्क देण्याचे टाळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "हे विधेयक एससी-एसटी-ओबीसीच्या विरोधात आहे आणि त्यांचे हक्क हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न आहे," असे ते म्हणाले.राहुल यांच्या मते, या विधेयकाद्वारे देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. "हे विधेयक भारतातील महिलांच्या नावाखाली देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे," असे त्यांनी नमूद केले. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेबाबत बोलताना ते म्हणाले, "संपूर्ण विरोधी पक्ष सरकारच्या या प्रयत्नांना सुरुंग लावणार आहे.".