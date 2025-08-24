Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांची शेतकऱ्यांना साद; व्होटर अधिकार यात्रेमध्ये मखाना उत्पादकांशी संवाद

कटिहार : विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी व्होटर अधिकार यात्रेमध्ये आज कटिहार जिल्ह्यातील मखाना उत्पादक शेतकऱ्यांची भेट घेत संवाद साधला. मखान्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मागणी असताना, शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, या शेतकऱ्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या. यातून, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांना साद घालण्यात येत असल्याचे या भेटीतून दिसून येते. .राहुल गांधी यांच्या व्होटर अधिकार यात्रेचा सातवा दिवस होता. राहुल गांधी यांच्यासह राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव, व्हीआयपी पक्षाचे मुकेश सहानी यांच्यासह अनेक नेते सहभागी झाले होते. ही यात्रा कटिहार जिल्ह्यामध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर, राहुल गांधी यांनी अचानक सिमरियाजवळील मखान्याच्या शेताला भेट दिली. .तेथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना, शेतीविषयी माहिती घेतली. दलालांकडून होणारे शोषण, दरपद्धतीचा अभाव यांसारख्या समस्या शेतकऱ्यांनी त्यांना सांगितल्या. सरकारकडून मखाना उत्पादकांकडे दुर्लक्ष होत आहे, अशी टीका यावेळी करण्यात आली..तळ्यात उतरून समजून घेतली प्रक्रियामखाना उत्पादनाची प्रक्रिया समजून घेताना, राहुल गांधी शेतातील तळ्यामध्येही उतरले. शेतकऱ्यांबरोबर मखाना काढण्याची पद्धत समजून घेतली. जगातील ९० टक्के मखाना बिहारमध्ये उत्पादित होतो. शेतकरी उन्हाळा-पावसाळ्यात कष्ट करतो. मात्र, एक टक्के नफाही त्यांना मिळत नाही, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.