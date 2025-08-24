देश

Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांची शेतकऱ्यांना साद; व्होटर अधिकार यात्रेमध्ये मखाना उत्पादकांशी संवाद

Voter Rights Yatra : कटिहारमध्ये राहुल गांधी यांनी मखाना शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांची दु:खं ऐकली आणि सरकारकडून दुर्लक्षित होत असलेल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
Rahul Gandhi
Rahul GandhiSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कटिहार : विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी व्होटर अधिकार यात्रेमध्ये आज कटिहार जिल्ह्यातील मखाना उत्पादक शेतकऱ्यांची भेट घेत संवाद साधला. मखान्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मागणी असताना, शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, या शेतकऱ्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या. यातून, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांना साद घालण्यात येत असल्याचे या भेटीतून दिसून येते.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
Voter
OBC Political Reservation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com